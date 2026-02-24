Logo de telecincotelecinco
La niña de 8 años de Málaga maltratada por su madre llevaba tres meses presentando hematomas y "decía que se caía jugando"

Las lesiones de la pequeña de 8 años se pudieron producir con cinturones y zapatillas. Archivo
"La pequeña de ocho años presentaba hematomas en la cara, en los brazos y en la piernas. La niña decía que se caía mientras jugaba con sus amigos". Fueron los propios profesores del centro educativo los que alertaron de estas lesiones y reclamaron una investigación judicial porque la pequeña podría estar sufriendo maltrato en su propio ámbito familiar, según informa Canal Sur.

Los profesores detectaron estas lesiones durante los últimos meses. Tras hacer un seguimiento a la pequeña, sus maestros decidieron llevarla a un centro de salud de la capital. Desde el propio ambulatorio activaron el protocolo ante casos sospechosos de maltrato y contactaron con la madre para que acudiera lo más rápido posible.

En esos momentos la niña tenía un ojo morado, una lesión en el muslo, y una herida superficial en una mano. La policía también se desplazó al centro de salud, donde se presentó la progenitora poco después. Los temores de los profesores se han visto confirmados porque la madre, de 30 años, ha resultado detenida. 

Los primeros pasos de la investigación señalan que la menor pudo recibir puñetazos y golpes con zapatillas y cinturón, en ocasiones incluso en el rostro. La Fiscalía de Menores ya ha sido informada de los hechos para determinar las medidas de protección necesarias para la pequeña y decidir sobre su custodia.

