La recién nacida fue encontrada a primera hora de la mañana en la calle, en Cruz de Humilladero, bajo unos arbustos

Da a luz y abandona el cadáver de su bebé en los baños de un hospital de Gran Canaria: dice que no sabía que estaba embarazada

MálagaLos padres de una recién nacida se han sentado en el banquillo de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial como acusados de un presunto delito de asesinato en grado de tentativa, según informa 'Diario Sur'. Cada uno se enfrenta a 17 años de prisión, de acuerdo a la petición de la Fiscalía. La mujer ha asegurado que ambos desconocían el embarazo hasta que empezó a dar a luz en plena calle. "Yo creí que el bebé nació muerto", ha afirmado.

La recién nacida fue encontrada a primera hora de la mañana en la calle, en Cruz de Humilladero, bajo unos arbustos el 14 de octubre de 2023. Pero el parto se produjo durante la madrugada. La madre había viajado de Córdoba a Málaga para estar con el acusado. Ella ha relatado que en ningún momento sospechó de que estaba en cinta porque tiene un periodo irregular y durante el embarazo le había bajado en alguna ocasión. Hasta que dio a luz.

"No llegué a mirarle la cara porque pensé que había nacido muerto", sostiene la madre

La madre de la recién nacida ha explicado que ambos se quedaron bloqueados y que intentaron contactar con los hospitales e incluso con los bomberos y el servicio sanitario para que mandasen una ambulancia. Al final, nunca llegó y acabó teniendo el parto en la explanada próxima a la estación de Victoria Kent.

"No lloraba y, cuando me la llevé al pecho, noté que su brazo colgaba; no llegué a mirarle la cara porque pensé que había nacido muerto", ha destacado. La mujer ha contado que después envolvió a la pequeña como pudo con sus prendas y la dejó en un parque próximo, cerca de unos setos. Según ha sostenido, en ese instante se encontraba totalmente bloqueada y no fue consciente de lo que hizo hasta que pasaron unas horas.

El acusado afirma que ni asistió a la mujer durante el parto

El acusado ha señalado que se quedó en shock y que no llegó ni siquiera a asistirla. Solo se quedó cerca de ella e intentó contactar con los servicios de emergencia. Según ha afirmado, aquella noche había asistido a un evento en el que había consumido varias cervezas, por lo que la situación le sobrepasó.

Así, ha resaltado que después de que la investigada diese a luz, él se quedó en el lugar mientras la mujer caminó unos metros para dejar a la bebé bajo unos setos, sin que le contara que iba a abandonarla. Después, ambos se dirigieron a la estación de tren para dirigirse posteriormente a Fuengirola. El acusado ha asegurado que en ningún momento pensó que ella estuviese embarazada.

Un hombre se encontró a la pequeña con un tono azulado

Un testigo fue quien encontró a la pequeña, cuya piel había empezado a adquirir un tono azulado. La Policía Nacional acudió hasta el lugar y la evacuó de emergencia al Hospital Materno de Málaga. La investigación fue asumida por el Grupo de Homicidios, cuya inspectora jefa ha explicado que todo transcurrió en dos escenarios: la plataforma de hormigón en la que la la procesada dio a luz y en la que hallaron varios vestigios, como la placenta, así como ropa ensangrentada; y unos setos situados a unos 400 metros, que fue donde apareció la bebé.

En las cámaras de seguridad captaron cómo la mujer, pasada la 01:00 horas de la madrugada, empezaba a realizar gestos de dolor y el hombre aparecía en el lugar transcurrido un tiempo, pese a lo que interactuaba poco con la investigada, que acabó dando a luz sola. Sobre las 05:00 horas ya aparecen en las cámaras de la estación de tren, que graban con mayor definición a los procesados.

"Lo único que ella manifestó es que no sabía que estaba embarazada", según la inspectora jefe

La inspectora jefa ha contado que lo llamaron por teléfono y quedaron con él. "En cuanto le explicamos el motivo nos dijo que había sido su novia", ha recordado. De acuerdo con su testimonio, él refirió que ella le había dicho que no podía hacerse cargo del bebé, además de facilitarle la residencia de la mujer, que residía en Córdoba. "Lo único que ella manifestó es que no sabía que estaba embarazada", ha añadido.

La inspectora ha confirmado que la pareja había realizado al menos tres llamadas a los servicios sanitarios aquella madrugada, sin que finalmente se desplazara hasta el lugar una ambulancia.