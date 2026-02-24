Nadie hasta ahora había podido identificar a la joven embarazada acuchillada en un estacionamiento en EEUU

Una mujer fue encontrada muerta con múltiples puñaladas en el estacionamiento superior de Westlake High School en Thousand Oaks el 18 de julio de 1980. Estaba embarazada. Los investigadores decretaron que se había cometido un homicidio. Pero la joven no pudo ser identificada. No solo eso. Los investigadores no pudieron identificar a ningún sospechoso y el caso quedó en el olvido, pero la realidad es que nunca se olvidó.

Pero el tiempo y lanueva tecnología, además de la constancia de los investigadores, jugaron a favor del caso. Habían pasado más de cuatro décadas, pero en 2011, los detectives que reexaminaron el caso lograron vincular un perfil de ADN con Wilson Chouest. El hombre, de 75 años, y que ya cumplía cadena perpetua por delitos violentos ocurridos en septiembre de 1980, fue declarado culpable del asesinato. Fue condenado a otra cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Maricela tenía 22 aós cuando fue asesinada

En enero de 2026, Maricela Rocha Parga, de Los Ángeles, fue identificada como la víctima gracias a los avances en la tecnología del ADN. Este lunes 23 de febrero, el Sheriff del Condado de Ventura ha dado un paso más al anunciar que la víctima fue identificada como Maricela Rocha Parga, de 22 años.

El hermano de la joven ha recordado ahora que el nombre de su hija fue pronunciado por su madre moribunda, quien murió sin saber cuál había sido su destino. Ahora la familia se muestra muy agradecida y preparada para comenzar el proceso de sanación.

El sheriff del condado de Ventura dejó patente lo que ha supuesto este caso para todos los que lo investigaron a lo largo de estos años: "Este caso representa más que una condena. Representa restaurar un nombre, honrar una vida y brindar respuestas largamente esperadas a una familia". Una familia que 46 años después, puede descansar en paz.