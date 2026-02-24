Claudia Barraso 24 FEB 2026 - 21:05h.

Muere la hija de solo tres años de la campeona de rodeo Kelsie Domer: fue aplastada por uno de sus caballos

La estrella estadounidense del rodeo, Kelsie Domer y su marido Ryan, han perdido a su hija Oaklynn Rae con tan solo tres años. La pequeña falleció el pasado 19 de febrero y la noticia ha sido confirmada por la propia familia a través de varias publicaciones en su perfil de Instagram.

Tanto Kelsie como su marido han compartido varios emotivos posts donde se despiden de su hija e informan a todos sus seguidores de lo sucedido. La pequeña murió en un trágico accidente que definen como “extraño” con uno de sus caballos. El animal cayó sobre la niña mientras estaba con su madre. La campeona del rodeo no pudo hacer nada para salvar la vida de su hija, ya que ella también fue aplastada por el animal, según ha informado medios como 'Le Parisien'.

“Nuestros corazones están rotos. Es algo indescriptible. La dulce Oaklynn obtuvo sus alas de ángel demasiado pronto. Por favor, oren por su familia y por todos los que amaron a esta preciosa alma”, publicó la madre. Muchos de sus compañeros también han querido rendirle un homenaje a la pequeña niña, con colores rosas en la decoración de los caballos.

La emotiva despedida de sus padres

En el vídeo aparece la pequeña, rubia y de ojos azules, sonriente y acariciando a los diferentes animales. Rodeada de caballos, sin tenerles miedo y cogida por su madre, la niña de tres años disfrutaba de la compañía de su familia y de los animales. El trágico accidente se produjo cuando uno de los caballos se les echó encima. Del estado de Kelsie no se ha sabido nada más. Seguramente también resultó herida por el animal, pero ahora llora la dura pérdida de su hija.

Los padres de la pequeña Oaklynn están destrozados tras el terrible accidente con uno de sus caballos que acabó con la vida de la niña, quien estaba acostumbrada a estar entre los animales por el trabajo de su madre y el amor hacia estos animales de toda la familia.