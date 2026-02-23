El caso Domenico: la familia investiga lagunas en la documentación médica del menor

El abogado de la familia acudirá a la Fiscalía para solicitar explicaciones ante lo que considera importantes deficiencias en el historial médico del niño

Los seis sanitarios investigados en el caso de Domenico, el niño de dos años fallecido en Italia, podrían ser acusados por homicidio culposo

Domenico, el niño italiano de dos años y medio que tuvo a toda Italia pendiente de su estado tras recibir un corazón quemado en diciembre, fallecía finalmente el pasado sábado.

El Hospital Monaldi emitió un comunicado también para anunciar la muerte del pequeño: "Con profundo pesar, el Hospital Colli anuncia que esta mañana, sábado 21 de febrero de 2026, el joven paciente, trasplantado el 23 de diciembre de 2025, falleció tras un empeoramiento repentino e irreversible de su estado clínico. La Dirección Estratégica, junto con todos los profesionales sanitarios y no sanitarios, expresa su más sentido pésame y extiende su más sentido pésame a la familia en este momento de inmenso dolor".

El caso de Domenico había generado una enorme atención mediática en Italia después de conocerse que el corazón implantado presentaba daños, una circunstancia excepcional que abrió un intenso debate médico y social sobre el procedimiento seguido.

Lagunas en la documentación y una investigación en marcha

Tras la muerte del menor, la familia ha pedido que se esclarezcan todas las circunstancias que rodearon el trasplante. Según informa Corriere del Mezzogiorno, el abogado de los padres, Francesco Petruzzi, acudirá a la Fiscalía para solicitar explicaciones ante lo que considera importantes deficiencias en el historial médico del niño.

Entre las principales dudas, la defensa señala que la documentación clínica carece de marcas temporales precisas, lo que impide reconstruir con exactitud cuándo se extrajo el corazón original del menor y cómo se desarrollaron las distintas fases de la intervención quirúrgica. Además, según el letrado, falta un documento clave relacionado con la circulación extracorpórea durante el trasplante, que permitiría conocer el momento exacto en que se realizó la sustitución del órgano.

Estas posibles irregularidades ya están siendo analizadas por los investigadores. En los días previos al fallecimiento, la Fiscalía se hizo con copias de los historiales médicos y otra documentación relevante. Tras la muerte del niño, agentes especializados de los Carabineros del NAS se desplazaron al hospital para ampliar la recopilación de pruebas, dentro de una investigación coordinada por la Fiscalía de Nápoles.

El cuerpo de Domenico fue trasladado a la morgue del Segundo Policlínico de Nápoles, donde se le practicará la autopsia y las pruebas forenses necesarias. La investigación apunta, además, a posibles responsabilidades por homicidio involuntario, que podrían afectar tanto a personal médico del hospital napolitano como a profesionales de otros centros implicados en el proceso, incluido el hospital donde se encontraba el menor donante.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, Italia despide a un niño cuya historia ha abierto un profundo debate sobre los límites, controles y garantías de los trasplantes pediátricos más complejos.