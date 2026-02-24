Prisión provisional para el acusado de matar a su hermano en Peleas de Abajo, en Zamora

El juez envía a prisión sin fianza al hombre acusado de matar a su hermano en Peleas de Abajo

El Tribunal de Instancia de Zamora ha ordenado la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el acusado de matar a su hermano en Peleas de Abajo, en Zamora.

El suceso tuvo lugar el pasado fin de semana, cuando el acusado, de 66 años, mató presuntamente a su hermano con un arma blanca en el domicilio que ambos compartían en este municipio de unos 250 habitantes de la zona zamorana de Tierra del Vino.

Hallazgo del cuerpo

El cadáver de la víctima fue localizado el pasado domingo por la mañana, después de que se diera aviso a los servicios de Emergencias de que había un hombre con heridas de arma blanca en la cama de su habitación.

Tras confirmar los servicios sanitarios el fallecimiento, fue detenido por la Guardia Civil su hermano, que este martes ha pasado a disposición judicial.

Tras tomarle declaración, la sección de instrucción número seis del Tribunal de Instancia de Zamora ha decretado su ingreso en prisión.

Investigación del caso

Aunque la causa está abierta por la supuesta autoría de un delito de homicidio, serán las diligencias que se practiquen las que determinen el delito que finalmente se le imputa al detenido.

Fuentes vecinales apuntaron a que el detenido estaba en tratamiento psiquiátrico y a que echaron de menos a ambos la tarde del sábado, ya que habitualmente acudían a jugar la partida al bar de la localidad y ese día no lo hicieron.