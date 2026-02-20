Detenido en Lleida por drogas e imputado por agresiones sexuales con sumisión química

El detenido, con antecedentes, ha pasado esta mañana a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles a un hombre de 43 años en Lleida por tráfico de drogas, al que en la investigación le han imputado dos agresiones sexuales con sumisión química.

Las agresiones sexuales a dos mujeres las cometió en enero, según señala la policía catalana en un comunicado. “Tras invitar a consumidoras habituales a su domicilio para consumir drogas, se aprovechaba de ellas cuando perdían la conciencia con la modalidad conocida como sumisión química”, añade.

La detención es el resultado de una investigación iniciada a principios de este año, tras tener conocimiento de que un hombre podría dedicarse a la venta de sustancias estupefacientes en Lleida.

Pericia para evitar seguimientos

Agentes de la Unidad de Investigación de la comisaría de Lleida iniciaron varios dispositivos de seguimiento al sospechoso, un hombre con antecedentes por delitos contra la salud pública, que complicó las pesquisas por su pericia para evitar los seguimientos.

Finalmente, el pasado miércoles, los Mossos d’Esquadra montaron un dispositivo de vigilancia y, tras intervenir a un comprador dos envoltorios con 2,29 gramos de cocaína, se detuvo en Lleida al sospechoso, que llevaba siete envoltorios con seis gramos de cocaína preparados para una venta inminente.

Los Mossos d'Esquadra hicieron tres registros en tres habitaciones que el sospechoso tenía alquiladas, donde se intervinieron cuatro bolsas con 132,54 gramos de cocaína, tres envases de un medicamento vacío y utensilios para envolver la droga en monodosis.