Juan Carlos Valencia, el hijastro de 'El Mencho' nacido en EEUU que podría dirgir el CJNG

La sucesión podría estar ya definida ya que 'El Mencho' sufría una grave infección renal por la que permanecía escondido en un hospital privado

La muerte de 'El Mencho' en México desató la violencia en el país. Hoy se han conocido nuevos detalles del escenario donde le llegó el final al narco que dirigía el cartel de Jalisco Nueva Generación. Se trata de un hombre que podría tener ya sucesor, su hijastro Juan Carlos Valencia, nacido en Estados Unidos.

Mientras, en México a nadie se le escapa que el operativo militar se aceleraba ante el temor a que el Pentágono llevara a cabo una operación militar en el país. Informa en el vídeo Aitor Sáez.

Y es que desde hace semanas Donald Trump ha amenazado con bombardear laboratorios de droga y la muerte del capo más buscado aleja esa posibilidad. Ahora, el temor y lo que preocupa, sobre todo a la FIFA de cara al Mundial, es la guerra interna para tomar el control del cártel Jalisco.

Como líderes suenan ese hijastro, también su yerno. En cualquier caso, la sucesión podría estar ya definida porque el Mencho sufría desde hace tiempo grave insuficiencia renal. Por eso su guarida prácticamente era un hospital privado.