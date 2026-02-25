Atraca un banco en Mondariz enmascarado y con un arma, maniata con bridas a los empleados y se fuga

El responsable del atraco accedió al interior del banco enmascarado y empuñando un arma de fuego.

No hay que lamentar heridos ni entre los operarios ni entre los usuarios del banco

La Guardia Civil busca a un hombre que se ha fugado después de atracar una sucursal bancaria en Mondariz (Pontevedra) y maniatar con bridas a los empleados de la oficina.

Según fuentes consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron en torno a las 14.00 horas, cuando un varón entró en el banco con el rostro oculto con una careta.

Enmascarado y con un arma de fuego

Además, estas mismas fuentes han confirmado que, antes de huir de la sucursal, este habría inmovilizado con bridas a los empleados.

En el momento del atraco permanecían en el interior de la oficina tanto trabajadores de la compañía como clientes de la entidad bancaria.

En estos momentos hay abierta una investigación para esclarecer los hechos y tratar de hallar al responsable o responsables del robo