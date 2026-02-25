Los menores acusados de violar a una chica en los baños de un centro comercial de Valencia alegan que fue algo consentido y aportan conversaciones de WhatsApp

La denuncia de la víctima de la violación grupal entre menores en Valencia: “No quiero nada con vosotros”

Tres menores de 14 y 15 años han sido detenidos como supuestos autores de la violación de otra menor de 16 años, unos hechos que ocurrieron el 10 de febrero, cuando los arrestados presuntamente agredieron sexualmente a otra menor en un baño de un centro comercial, según ha informado este miércoles la Policía Nacional. También participó otro menor de 13 años que, al ser inimputable, no ha sido detenido. Informa en el vídeo Toni Ramos.

La policía ha detenido a tres de ellos de los acusados, no al de 13 años, por ser inimputable. Los presuntos agresores habrían distribuido las imágenes de esa violación. Por lo que se enfrentan a delitos de agresión sexual contra la intimidad y de revelación de secretos. La menor conocía precisamente uno de ellos, con el que había mantenido relaciones sexuales previas.

Los cuatro implicados se habían dirigido a un centro comercial cercano, donde en los baños se habría producido la violación. También se habría grabado y después difundido el vídeo. Por su parte, los menores alegan que las relaciones sexuales fueron consentidas, como sí se demostraría en unas conversaciones de WhatsApp, y que no había signos de violencia en el informe hospitalario.

"No quiero nada con vosotros"

Como consecuencia y tras denunciarse los hechos, los agentes detuvieron a los tres menores de 14 y 15 años como presuntos responsables de un delito de agresión sexual con penetración a menores de 16 años y un delito contra la intimidad y revelación de secretos. “No quiero nada con vosotros” les dijo a los otros amigos mientras la forzaban y la grababan con los teléfonos móviles, recogen Las Provincias.

Días más tarde de la agresión, desde la dirección del instituto hablaron con la menor ya que el vídeo estaba circulando entre los alumnos del centro y accedió a contar lo sucedido. Inmediatamente activaron el protocolo ante casos de presunta agresión sexual. Las autoridades y expertos recomiendan para que no proliferen este tipo de actos, mucha formación en igualdad y sobre todo prevención con los más jóvenes.