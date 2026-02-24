Los vecinos de Grazalema que seguían desalojados tras los temporales han recibido autorización para regresar a sus viviendas

Los vecinos "de la zona roja" de Grazalema que continúan sin volver a sus casas: "Son al menos 259 personas"

Compartir







Los vecinos de Grazalema (Cádiz) que seguían desalojados tras los temporales han recibido autorización para regresar a sus viviendas una vez concluidos los análisis técnicos y la ejecución de las medidas cautelares.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, el retorno se llevará a cabo tras la revisión de la zona y la comprobación de que no existen riesgos para la población, aunque permanecerán algunas restricciones de uso y de tráfico en determinadas calles del municipio.

El proceso de regreso se está desarrollando de forma progresiva desde que la Junta de Andalucía autorizara la vuelta "ordenada y paulatina" de la mayoría de los vecinos afectados. Durante los últimos días se ha ido ampliando el permiso a más residentes conforme avanzaban las inspecciones técnicas.

PUEDE INTERESARTE Vuelta progresiva a la normalidad en Grazalema tras el temporal: los vecinos evalúan ahora los daños en sus viviendas

90 vecinos seguían desalojados

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló este lunes durante una visita a Grazalema que alrededor de 90 vecinos continuaban sin poder acceder a sus viviendas, a la espera del resultado de las comprobaciones de seguridad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un primer grupo de desalojados que abandonaron sus casas hace 11 días a causa del temporal pudo regresar el pasado 16 de febrero, iniciándose así un proceso escalonado que culmina ahora con la autorización general para la vuelta a casa. Desde el servicio de emergencias han agradecido la colaboración y la fortaleza mostrada por la población durante la situación vivida.