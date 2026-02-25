Acuerdan prisión provisional, comunicada y sin fianza para los padres y el hijo detenidos por la muerte a cuchilladas de su vecino en Benimàmet

Detienen también a los padres del hombre arrestado por matar a su vecino en Valencia

Compartir







La plaza número 19 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha acordado este miércoles prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres detenidos de una misma familia, un matrimonio y su hijo, por su presunta relación con la muerte a cuchilladas de un vecino de una edificio de la pedanía de Benimàmet, un hecho ocurrido el pasado domingo.

Así lo ha decidido el juzgado, que se encontraba en funciones de guardia en el momento de los hechos, tras pasar a disposición judicial los tres detenidos, que quedan investigados en una causa abierta por un delito de homicidio/asesinato, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Inicialmente, los agentes detuvieron el domingo al hijo como presunto autor de la muerte a puñaladas de su vecino, pero poco después también arrestaron a los padres de él, de 58 y 65 años, por supuestamente haber colaborado en el crimen, con un grado de responsabilidad que se estaba investigando.

Así sucedieron los hechos

El suceso tuvo lugar este domingo, sobre las 15:30 horas, en un bloque de viviendas del barrio valenciano de Benimàmet, en la calle Gabarda. El fallecido es un hombre de 59 años. La Policía Nacional detuvo este pasado domingo al padre y a la madre del hombre que había sido arrestado previamente acusado de matar a puñaladas a un vecino en Benimàmet.

El homicidio se ha producido sobre las 15:35 horas, cuando una vecina ha llamado al 112 tras escuchar golpes y ruidos en una vivienda de un edificio ubicado en la calle Gavarda y al llegar los agente se han encontrado en el interior de la casa a un hombre de 59 años fallecido por arma blanca y al presunto agresor, un hombre de 35 años, ambos vecinos.