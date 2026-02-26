El detenido había sido condenado en Francia a 12 años de cárcel por "violación grupal" y robo con violencia agravado

Un fugitivo internacional, buscado por la Policía de Francia, ha sido detenido en Almería. El hombre de 23 años tendrá que cumplir una condena de 12 años de prisión por una violación grupal, cometida en el país vecino, según han informado fuentes policiales.

El arresto del hombre, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención, la han llevado a cabo agentes del grupo de reacción de noche de la Comisaría de Almería.

El detenido se había fugado de un centro psiquiátrico en Francia

El detenido había sido condenado en Francia a 12 años de cárcel por "violación grupal" y robo con violencia agravado, según las fuentes policiales.

El joven, que se había fugado de un centro psiquiátrico el pasado mes de octubre, fue localizado en la zona portuaria de Almería y el Juzgado Central de Instrucción número 3 decretó su ingreso en prisión provisional.