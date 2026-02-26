Los hechos implicarían a cuatro menores, uno de ellos inimputable, y se produjeron, presuntamente, en los baños de un centro comercial de Valencia

La denuncia de la víctima de la violación grupal entre menores en Valencia: “No quiero nada con vosotros”

Los alumnos acusados de la violación grupal de una compañera de 13 años en los baños de un centro comercial de Valencia han vuelto al instituto en el que todos ellos cursaban sus estudios. Pese a haber sido expulsados, y con una orden de alejamiento en vigor respecto a la presunta víctima, han regresado al centro educativo porque la menor se ha marchado a otro instituto.

La decisión de la adolescente se ha producido después de que se produjese su denuncia, por la cual tres de los cuatro menores implicados fueron detenidos, siendo uno de ellos inimputable al no llegar a los 14 años. Se investiga no solo el delito de agresión sexual con acceso carnal y sobre una persona menor de 13, sino también un delito contra la intimidad y revelación de secretos porque presuntamente habrían grabado y difundido las imágenes de lo ocurrido, para lo cual se analizan sus teléfonos móviles. Los tres niegan haberlo hecho sin su permiso, pero uno de ellos sí ha admitido que grabó cómo mantenía sexo con ella el día anterior en un baño del centro educativo durante unas relaciones sexuales que asegura que fueron consentidas. Lo hizo, según habría dicho, para tener “un recuerdo”.

El relato de la presunta víctima de violación grupal en un centro comercial de Valencia

Esas imágenes que presuntamente grabó ese menor el día antes de los hechos se las habría enseñado a varios compañeros, siendo que otro alumno de 1º de Bachillerato lo vio y, recriminándolo, lo puso en conocimiento de la dirección del centro, lo que destapó el caso y precipitó la confesión de la presunta víctima después de que un responsable del instituto hablase con ella, quien reconoció que tuvo sexo consentido, usando protección, con ese compañero.

En su relato, según señala Las Provincias, explicó que no sabía que estaba siendo grabada y que dejó claro que no lo hiciese. Tras ello, derrumbándose, contó además que no fue eso lo único que ocurrió, revelando que al día siguiente fue violada en grupo por ese compañero y otros dos, al que además se unió también el hermano de uno de éstos, –el inimputable por ser menor de 14–; unos hechos que no se había atrevido a contar antes.

Los adolescentes defienden que las relaciones sexuales fueron consentidas

Por su parte, los adolescentes niegan la violación grupal afirmando que las relaciones sexuales con la menor fueron con consentimiento, para lo cual la defensa ha aportado conversaciones por redes sociales para probarlo. Entre ellas, también las mantenidas con una amiga que estaba supuestamente en el centro comercial el día en que ocurrió todo, el pasado 10 de febrero, según detalla el medio citado.

Según la denuncia de la menor, solo iba a tener sexo con el menor con el que ya tuvo relaciones el día anterior en el centro escolar. Sin embargo, pese a subrayar al resto que con ellos no iba a tener nada, presuntamente la violaron por turnos y tras cerrar la puerta del baño del centro comercial.

Ahora, la Policía investiga los hechos tratando de reconstruir lo ocurrido y analizando las cámaras de seguridad del centro comercial. Además, se espera a la declaración de los testigos, entre los cuales se encuentra la jefa de estudios del centro, a la que la menor habría relatado los hechos. A los menores se les impuso una medida de libertad vigilada y una orden de alejamiento de 50 metros de la adolescente. Además, fueron expulsados del instituto, pero han regresado tras haberse ido la víctima a otro tras todo lo acontecido.