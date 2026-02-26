Ambos automóviles permanecían detenidos cuando el suelo se abrió inesperadamente bajo ellos

Un enorme socavón sorprendió a conductores en la ciudad de Omaha, Nebraska, después de que el pavimento colapsara repentinamente y se “tragara” dos vehículos que se encontraban detenidos en un cruce vial.

El incidente ocurrió cerca del campus de la Universidad de Nebraska en Omaha, el pasado 24 de febrero de 2025, donde cámaras de seguridad del área captaron el momento exacto en que el asfalto cedió, formando un enorme agujero en cuestión de segundos.

Una caída inesperada

En las imágenes se observa cómo ambos automóviles permanecían detenidos cuando el suelo se abrió inesperadamente bajo ellos.

A pesar de lo aparatoso del hecho, los conductores lograron salir por su propio pie y no se reportaron personas lesionadas de gravedad, según autoridades locales.

De acuerdo con reportes preliminares, el hundimiento podría estar relacionado con daños en infraestructura subterránea o erosión del suelo provocada por filtraciones de agua. Las autoridades de la zona, ya están investigando las causas.