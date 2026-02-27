Hasta el momento las autoridades han acusado a dos hombres por suministrarle un cóctel letal de drogas

La familia afirma que no fue una imprudencia y que sabían perfectamente lo que le estaban dando

LanzaroteLa Policía Nacional de Lanzarote investiga las extrañas circunstancias que rodean la muerte de una joven asturiana de 19 años cuyo cadáver fue hallado en un edificio abandonado en Arrecife.

Hasta el momento las autoridades han acusado a dos hombres por suministrarle un cóctel letal de drogas que le costó la vida, según detalló la autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal, recoge El Comercio.

A la espera de una ampliación del informe forense a petición de la familia de la joven que detalle si la mujer fue sometida a una agresión sexual, en su cuerpo se hallaron restos de metadona y cocaína.

La joven escapó del hospital donde se encontraba ingresada

Los hechos se retoman un año atrás, en febrero de 2025, cuando la chica se encontraba ingresada en urgencias del Hospital Doctor José Molina por los problemas de salud mental que padecía y antecedentes de intentos autolíticos. En un momento de descuido la asturiana huyó del lugar dejando todas sus pertenencias en el hospital.

Dos días después dos personas que acudieron al edificio abandonado, donde acudían habitualmente toxicómanos, hallaron el cadáver de la joven de 19 años.

Las investigaciones posteriores llevaron a la Policía Nacional a la detención de dos personas que habrían suministrado las drogas a la mujer. Más tarde fueron puestos en libertad y acusados como presuntos autores de un delito de homicidio imprudente.

La acusación particular de la familia afirma que no fue una imprudencia y que sabían perfectamente lo que le estaban dando a la mujer, quien no había consumido antes ningún estupefaciente. Por lo que esperan al informe forense para conocer toda la verdad y si hubo abuso sexual cuando la víctima estaba inconsciente.