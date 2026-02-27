La mujer “estaba delicada de salud y últimamente apenas salía de casa, no podía caminar”, afirma una vecina

Todo apunta a un doble suicidio de la madre y el hijo de Mallorca: sin signos de violencia y muchos medicamentos en la mesilla

MallorcaLa Guardia Civil continúa recabando pruebas tras el hallazgo este jueves de los cadáveres de una madre y su hijo en un domicilio de Portocolom, en la localidad mallorquina de de Felanitx. Los agentes aseguran que no ha habido terceras personas implicadas y todo apuntaría a un suicidio.

Los vecinos de la mujer, de 80 años, y su hijo, de 54, aseguran que ambos llevaban una vida reservada y que en los últimos meses la movilidad de la anciana se había reducido, por lo que era el hijo quien se hacía cargo de ella.

ÚltimaHora recoge el testimonio de una de las vecinas quien reconoce que un día antes “hablaban con nosotros de la pensión si uno moría”. Xisca, otra vecina sabía que la mujer “estaba delicada de salud y últimamente apenas salía de casa, no podía caminar”. Sobre el hijo cree que “estaba un poco obsesionado con su coche, siempre daba vueltas al vehículo”.

Fuentes de la investigación informaron que a primera hora de la tarde del jueves se recibió el aviso por parte de un familiar del hallazgo de los cuerpos sin vida en una vivienda de la calle Grivia.

A la espera de la autopsia

El Instituto Armado se trasladó al lugar y no encontraron indicios de violencia, a la espera de las confirmaciones de la autopsia para conocer las causas de la muerte.

Los cadáveres de ambos se encontraron uno junto a otro en la vivienda y los investigadores analizan los medicamentos que ambos tomaban, así como interrogan a familiares y vecinos para recabar más información sobre el caso.

En España existen recursos de ayuda ante ideaciones suicidas, como el Teléfono de la Esperanza (717003717, en Baleares 971461112), la línea de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad (024), y el 112, que dispone de profesionales de psicología. El Teléfono de la Esperanza en Baleares es el 971461112.