Todo deriva de un incidente en uno de los tanques de gasolina de la energética: el Gobierno Vasco les insta a permanecer en espacios interiores cerrados y no ventilados

La refinería está aplicando todas las medidas correctoras establecidas en los protocolos de seguridad para minimizar la evaporación y resolver la incidencia

Una fuga en una refinería de Petronor ha obligado a confinar a 8.000 vecinos en el municipio vizcaíno de Muskiz, en Vizcaya, donde las autoridades han tenido que hacer un llamamiento para que todos extremen la precaución. El Gobierno Vasco ha pedido a los residentes permanecer en espacios interiores cerrados y no ventilados, después de que la autoridad sanitaria haya informado de la detección puntual de concentraciones de benceno en aire ambiente entre 100 y 200 ug/m3 en zonas habitadas del municipio, valores "significativamente elevados" que han hecho necesario que se informe a la población para adoptar medidas de carácter preventivo para reducir la exposición.

Al parecer, todo deriva de un incidente en uno de los tanques de gasolina de la energética, lo que ha liberado unas cantidades muy significativas de benceno en el aire. Respirar ese compuesto puede suponer graves problemas para la salud, por lo que insisten en la necesidad de tomar precauciones en el municipio. Por su parte, la empresa lleva trabajando desde anoche para arreglar la incidencia.

El Gobierno Vasco pide a los vecinos de Muskiz confinarse en interiores cerrados por los niveles de benceno en el aire

En un comunicado, los departamentos del Gobierno Vasco competentes en Seguridad, Medio Ambiente y Salud (Salud Pública) han informado de que mantienen el seguimiento de la situación y de las medidas correctoras que está aplicando Petronor.

Como consecuencia de la incidencia de la empresa energética en uno de sus tanques, parte de la gasolina se ha evaporado, generando una emisión de su fracción volátil al aire. Por ello, y tras lo ocurrido, la refinería está aplicando todas las medidas correctoras establecidas en los protocolos de seguridad para minimizar la evaporación y resolver la incidencia con la máxima celeridad.

Ante la situación, el departamentos del Gobierno Vasco competentes en Seguridad, Medio Ambiente y Salud (Salud Pública) mantienen un seguimiento a través de los datos de la Red de Control de Calidad de Aire de Euskadi, de los muestreos específicos en el entorno y de las medidas correctoras que está ejecutando la empresa para reducir las emisiones.

Instan al confinamiento en Muskiz hasta nuevo aviso

Los resultados de este seguimiento muestran niveles "elevados" de benceno en zonas habitadas de Muskiz, con tendencia descendente. Esto se puede explicar, según han indicado las autoridades, por la ubicación del tanque involucrado en la incidencia, por las condiciones meteorológica y por las características del benceno.

Mientras se mantengan los niveles elevados Muskiz y hasta nuevo aviso, se recomienda a la población en general: permanecer en espacios interiores cerrados, siempre que sea posible; mantener puertas y ventanas cerradas; evitar la realización de actividad física intensa en el exterior; evitar la ventilación prolongada de los espacios interiores y, en caso de que sea posible, utilizar sistemas de climatización en modo recirculación (sin entrada de aire exterior).

De igual modo, para los grupos especialmente vulnerables, se recomienda especial precaución en personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares; niños; personas mayores y mujeres embarazadas. Estos grupos deberán evitar exposición innecesaria al aire exterior mientras dure el episodio.

Respecto a los centros deportivos, educativos y sociosanitarios, se recomienda suspender actividades al aire libre y mantener a los menores y personas dependientes en interiores con ventilación controlada.

Los servicios de seguridad, medio ambiente y salud pública continuarán evaluando la situación de forma continua y se informará puntualmente a la ciudadanía cuando los niveles de benceno vuelvan a valores habituales y no sea necesario mantener estas recomendaciones.