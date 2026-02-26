Una mujer y su bebé de un mes han tenido que ser trasladados al hospital por inhalación de humo en un incendio de Talavera

Un bebé de un mes y su madre, de 35 años, han sido trasladados al hospital de Talavera de la Reina, Toledo, tras resultar afectados por inhalación de humo en un incendio de un piso, que ha obligado a desalojar a 25 personas de ese bloque de viviendas.

Según ha trasladado a EFE el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del fuego se ha recibido a las 18:08 horas de este jueves desde un piso de la calle Paralela de la localidad talaverana.

Hasta el lugar se han desplazado la Policía Nacional, Policía Local, los bomberos de Talavera, que han dado el fuego por extinguido, y una UVI que ha trasladado a la madre y al bebé al hospital Nuestra señora del Prado.

Durante las labores de extinción ha sido necesario desalojar a un total de 25 personas, que han podido regresar a sus viviendas cuando el fuego se ha dado por extinguido.

El resto de vecinos han regresado a sus casas

Decenas de personas tuvieron que ser desalojadas aunque ya han podido volver a sus casas, ya que la infraestructura del edificio, que fue comprobada por los bomberos tras apagar el fuego, no ha resultado dañada. Los vecinos, preocupados por sus viviendas, celebraban el regreso, aunque preocupados por el estado de salud de la mujer y el bebé.

Tras ingresar en el hospital donde están siendo evaluados y tratados por una grave inhalación de humo, especialmente el bebé que apenas tiene un mes de vida, no se ha conocido más información sobre el estado actual de los dos afectados. Cuando los servicios de emergencia y los agentes evacuaron a todos los vecinos del edificio, trasladaron rápidamente al hospital a la madre y el bebé.