Muere un montañero tras sufrir una caída en un corredor de Jerez del Marquesado, Granada

El hombre había sufrido una caída tras pisar una placa de hielo y estaba gravemente herido en la zona de Circo Alholí

Muere un hombre arrollado por un tren en el paso a nivel de Boo de Piélagos

Compartir







Un hombre ha fallecido este sábado tras sufrir una caída mientras realizaba montañismo en un corredor nevado de la localidad granadina de Jerez del Marquesado. En un comunicado, el servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha explicado que el varón sufrió una caída al pisar una placa de hielo. Pese a las maniobras de reanimación, el servicio sanitario no ha podido hacer nada por salvar su vida.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía, sobre las 13:20 horas han recibido varias llamadas de socorro de un hombre que había sufrido una caída tras pisar una placa de hielo y estaba gravemente herido en la zona de Circo Alholí, en un corredor nevado.

PUEDE INTERESARTE Muere por graves lesiones un hombre de 30 años atropellado en Coslada, Madrid

El Greim ha movilizado un helicóptero en la zona

Desde la sala coordinadora se ha alertado a la Guardia Civil, que a su vez ha activado al Greim (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña) y al Centro de Emergencias Sanitarias 061 para rescatar al hombre.

El Greim ha movilizado un helicóptero a la zona y ha localizado al afectado y, aunque han realizado tareas de reanimación cardiopulmonar (RCP), finalmente no ha sido posible salvar su vida y ha fallecido en el lugar de los hechos.