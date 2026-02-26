El atropello se efectuó a las 21:15 horas en la M-21

La Guardia Civil ya está trabajando en la investigación de este accidente

Compartir







Un hombre de 30 años ha muerto este miércoles 25 de febrero tras ser atropellado por la noche en Coslada, Madrid, según ha informado desde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El accidente se produjo concretamente a las 21:15 horas en la M-21, a la altura del kilómetro 6, en el sentido de entrada al municipio madrileño.

No pudieron hacer nada por salvarlo

El SUMMA 112 se desplazó hasta el lugar de los hechos, lugar donde realizó el parte de defunción de la víctima, ya que la gravedad de sus lesiones hacían incompatible cualquier maniobra de reanimación.

Por su parte, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de este accidente. En el operativo también intervinieron para regular el tráfico la Policía Local de Coslada.