Francisco Pérez Ortega, de 65 años, ha muerto de una grave enfermedad mientras cumplía pena de prisión

El 'cuidador' de la 'viuda negra' de Alicante, condenado hace seis años por el asesinato del marido de la mujer dos semanas después de la boda, ha fallecido de una grave enfermedad mientras cumplía pena de prisión en una cárcel de la provincia.

Francisco Pérez Ortega, de 65 años, fue condenado a 22 años y medio de cárcel por asesinar a golpes y con un destornillador junto a la 'viuda negra', la también condenada Concepción Martín, Conchi, al cuarto y último marido de ella en un aparcamiento junto al mar en agosto de 2018.

La agresión mortal fue casualmente vista a distancia por una agente de la Policía Nacional fuera de servicio que en ese momento practicaba deporte y que se dirigió a la carrera al lugar. Aunque no pudo evitar la muerte del hombre, sí logró interceptar y retener a la pareja hasta que llegaron las primeras patrullas policiales.

Cómo fue el crimen

El considerado 'cuidador', que era familiar de la 'viuda negra', cumplía la pena en la cárcel de Villena y había sido ingresado en el módulo de seguridad del Hospital General Doctor Balmis de Alicante por su enfermedad. El pasado martes falleció en las dependencias sanitarias, según ha sabido EFE.

El crimen ocurrió entre las 21:30 y las 22:00 horas del 20 de agosto de 2018 en un aparcamiento al aire libre frente al mar en la zona de La Albufereta, en Alicante, donde la 'viuda negra' citó a su marido, José Luis Alonso, un camionero jubilado de 69 años con el que se había casado 15 días antes en Sax.

La cita era para una cena romántica a la que le dijo que asistiría su cuidador, ya que ella aducía tener una discapacidad que posteriormente se reveló falsa. La mujer le advirtió de que no se asustase si les veía con prendas oscuras y que durante la velada echarían flores en cierto lugar en memoria de seres queridos.

Cuando la cita se produjo y los tres estaban juntos, Pérez Ortega agredió al marido con un objeto tipo destornillador mientras que la 'viuda negra' lo sujetaba a su marido y le golpeaba. El hombre falleció a consecuencia de la veintena de incisiones en el pecho y cuello y por los golpes que recibió. En el juicio celebrado en 2020 el jurado popular les declaró a ambos culpables de asesinato, tras lo cual cumplían sendas penas de 23 años y medio y 22 años y medio