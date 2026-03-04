Rocío Amaro 04 MAR 2026 - 11:35h.

Raúl vestía sudadera morada y pantalón de chándal cuando se le perdió la pista en el entorno de la Facultad de Documentación de Granada

El dispositivo de búsqueda se centra en un cerro próximo al campus universitario tras localizar la señal de su teléfono móvil

GranadaRaúl tiene 21 años, estudia en la Facultad de Información y Documentación de la Universidad de Granada y, hasta ayer, su vida era la de un joven ejemplar volcado en sus estudios. Sin embargo, desde este martes, su nombre protagoniza una búsqueda desesperada que mantiene en vilo a su familia y a la localidad de Peligros.

El joven salió de casa como cada mañana para coger el autobús que le dejaría en su facultad, pero nunca regresó. Su pista se desvanece en las inmediaciones del campus, dejando tras de sí un rastro confuso y una ubicación de telefonía móvil que apunta hacia una zona montañosa cercana al recinto universitario.

Lorena y Sergio, tíos del joven, describen una situación que no encaja en absoluto con la personalidad de Raúl. "Es un niño de casa, le gustan los videojuegos y es un estudiante brillante, con matrículas de honor", explican con angustia. La última vez que se tiene constancia fehaciente de su presencia fue en la cafetería de la facultad. No obstante, algunos testimonios aseguran haberlo visto sobre las 15:00 horas en el entorno del campus de Cartuja, un dato que la familia intenta concretar mientras pegan carteles por toda la ciudad.

El móvil, la única pista en la montaña

Lo que más inquieta a la familia es que Raúl salió de casa solo con su teléfono móvil. "Se dejó el DNI, no se llevó documentación", relatan sus allegados, lo que refuerza la sensación de que no planeaba una ausencia prolongada. Ese dispositivo es, precisamente, el que arroja la única pista sólida hasta el momento, porque el GPS sitúa el terminal en un cerro cercano a la facultad, un lugar de orografía complicada.

A pesar de que los equipos de rescate conocen la ubicación teórica, el teléfono aún no ha sido localizado físicamente y Raúl tampoco ha dado señales de vida desde ayer tarde.

La denuncia formal por desaparición se interpuso anoche, activando de inmediato el protocolo de búsqueda por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tras una primera batida que se prolongó hasta las cinco de la mañana, los equipos de emergencia, familiares y voluntarios han reanudado las labores a las nueve de esta mañana, ampliando el perímetro de búsqueda de forma radial desde la Universidad hacia las zonas de monte colindantes.

Una desaparición sin motivos aparentes

La familia insiste en que no había ninguna señal que hiciera presagiar una marcha voluntaria. Raúl no es un chico problemático y nunca antes había protagonizado un episodio similar. Sus padres, que están "desesperados", no encuentran una explicación a este episodio. "Salió como un día normal", recalcan sus tíos, quienes desde el primer momento se han volcado en organizar grupos de búsqueda y difundir su imagen.

En el momento de su desaparición, Raúl vestía una sudadera morada y un pantalón de chándal. Es un joven de complexión alta, mide 1,80 metros, usa gafas de ver y tiene el pelo oscuro y corto. La Policía Nacional y Protección Civil coordinan ahora las batidas por el terreno, solicitando la máxima colaboración ciudadana para cualquier dato que pueda ayudar a reconstruir sus pasos después de las tres de la tarde de ayer.