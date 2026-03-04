La esposa del rey Felipe ha acudido este miércoles, 4 de marzo, a la capilla ardiente de Fernando Ónega

La capilla ardiente de Fernando Ónega: su familia, la reina Letizia y amigos le dan el último adiós

La reina Letizia, además de ser monarca, es madre, hija, hermana, esposa y amiga. Y por ello, ha querido ejercer en calidad de esta última para apoyar a Sonsoles Ónega y acudir a la capilla ardiente de su padre, el periodista Fernando Ónega, que falleció este pasado martes, 3 de marzo, a los 78 años.

La esposa del rey Felipe, que tenía liberada su agenda esta mañana, ha sorprendido a propios y extraños al personarse en la Casa de Galicia de Madrid para dar el último adiós al comunicador y transmitir sus condolencias a la presentadora.

Acompañada por su jefa de Secretaría, Marta Carazo, la soberana ha asistido vestida de riguroso luto y, a su llegada, ha querido pronunciar unas palabras ante los medios allí apostados. "Vengo a dar un abrazo a mi amiga", ha manifestado.

Asimismo, Letizia ha explicado: "Venía pensando en el coche que todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información de aquellos años 90 teníamos a Fernando Ónega como un hombre inalcanzable, un profesional al que todos nos queríamos parecer. Fernando me ha acompañado toda la vida porque la radio ha estado en mi casa siempre".

Letizia ha aseverado que el comunicador pasó de se un "referente" al "padre de mi amiga". "Luego tuve la suerte de conocer a una de sus hijas en uno de los trabajos en los que era redactora, así que Fernando pasó a ser, además de un referente, el padre de mi amiga (...). Así que tiene todo el sentido venir hoy a honrar a Fernando Ónega".

Tal y como ha revelado, el rey Felipe también habría querido despedir a Ónega y trasladar el pésame a la periodista, sin embargo, no ha podido porque "está entrando ahora mismo en un centro en Sevilla donde un grupo de muchas personas con diferentes discapacidades derivadas de la parálisis cerebral estaban esperando con mucho cariño y con muchas ganas".

Finalmente, ha sentenciado: "Así que digo, tiene sentido estar hoy honrando a Fernando, primero porque vengo a darle un abrazo a mi amiga por la muerte de su padre, y segundo porque también es una manera de reconocer una profesión, el periodismo, un medio, la radio, y a un profesional artesano que es Fernando Ónega (...). Descanse ya tranquilo, Fernando Ónega, y ahora voy a darle un abrazo a Sonsoles y a la familia. Muchísimas gracias. Gracias". Minutos después, ha abandonado el lugar junto a Carazo.