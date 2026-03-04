Patricia Martínez 04 MAR 2026 - 12:47h.

Preparan un gesto especial de cariño para Madonna justo antes del partido del Celta-Real Madrid

VigoHan pasado casi 36 años desde aquel 29 de julio de 1990, cuando Vigo acogió su primer concierto internacional, y uno de los que han sido más recordados en la ciudad y en toda Galicia. El estadio de Balaídos fue una de las últimas paradas en la gira europea Blond Ambition de Madonna, que llegó directamente para el show y esa misma noche, tras actuar ante miles de personas en Vigo se fue en su avión privado a Barcelona, escenario de su siguiente cita.

Pero en Vigo, además, muchos recuerdan aquella noche y aquel concierto con especial nostalgia, porque aquella noche Madonna fue por unos minutos “una celtista más”. En medio del concierto, la artista se enfundó la camiseta del Celta con el dorsal con el número 5 de Espinosa a la espalda. Este instante, capturado por el fotógrafo Víctor de las Heras, se convirtió en una imagen icónica de la historia del club y también de la ciudad.

Pero tras el concierto, se perdió el rastro de la prenda, que está en paradero desconocido desde entonces. El club vigués revela ahora que llevaba años buscándola en privado, pero la investigación se ha estancado. Y por eso la misma presidenta del club, Mariam Mouriño se ha unido a esta búsqueda, para mover todos los hilos posibles para encontrarla y le ha escrito una carta a Madonna.

"Esta búsqueda es un acto de memoria", le escribe la presidenta celeste a la cantante

Con un “Dear Madonna”, la presidenta arranca su mensaje a la cantante americana. Y continúa: “le escribo para pedirle su ayuda con algo que significa mucho para nosotros”. La dirigente del club celeste le recuerda lo importante que fue aquella noche para todo el celtismo. Y le explica que “esta búsqueda es un acto de memoria, un símbolo de parte del patrimonio emocional de nuestro club y de lo que representa”. Por eso, para este próximo viernes, justo antes del partido que enfrentará al Celta contra el Real Madrid, el club ha preparado un “gesto de cariño” con la cantante, “con la intención de lanzarle solo una sencilla pregunta: ¿La tienes?”.

La presidenta termina pidiéndole a la cantante que si sabe dónde puede estar la icónica camiseta, o quiere unirse a la búsqueda, contacte con ella. Mouriño también le recuerda a la diva norteamericana que “aunque la nuestra no fue la única camiseta de fútbol que llevaste en el escenario, esta icónica imagen ha crecido para brillar de manera diferente con el pasado de los años. Con el paso del tiempo llegamos a entender mejor lo que defendiste en aquel entonces: cuestionar las normas establecidos y hacer frente a aquellos que tratan de decirte lo que puedes o no hacer”.

Llamamiento a todo el celtismo en busca de pistas

Pero la campaña no se queda en este llamamiento a la cantante. Treinta y seis años más tarde, el club lanza también un llamamiento a todo el celtismo con el objetivo de localizar la camiseta, con la intención de incorporarla a su archivo histórico. Para el Celta, se trata de una prenda única e irrepetible que forma parte de su patrimonio emocional.

Y por ello, el club agradece cualquier información relevante sobre el paradero de la camiseta que Madonna vistió sobre el escenario de Balaídos. Para ello se ha habilitado un enlace para recibir las informaciones relacionadas con la prenda.

El club vigués abre así su "investigación" a todo el celtismo y a la protagonista de aquel momento icónico para intentar recuperar un trocito de su historia.