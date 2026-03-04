El actor irlandés, que ha participado en series como 'Hope Street', ha anunciado en sus redes que el cáncer de piel se ha extendido
"Ahora que es de dominio público, espero poder disfrutar del tiempo que me queda con mi maravillosa familia y amigos", ha dicho
Dos semanas antes de que naciera su hija, en el año 2022, el actor Finnian Garbutt, conocido por su papel en la serie irlandesa retransmitida por la BBC, 'Hope Street', fue diagnosticado de un melanoma terminal en estadio IV, un agresivo tipo de cáncer de piel. En aquel momento, se sometió a una cirugía y a un tratamiento que funcionó y por el que el tumor comenzó a disminuir. Cuando le dieron tan tremendo diagnóstico, Finnian se quedó en shock, pero prometió a todos fans que no se rendiría.
Gracias a la eficacia de sus médicos, el actor pudo continuar con su vida profesional y personal, viendo crecer a su pequeña hija, de la que suele presumir en las redes sociales. Sin embargo, en un último comunicado, ha anunciado que los oncólogos le han dicho que su enfermedad se ha extendido y que, por tanto, ha entrado en la última etapa de su vida. Con total serenidad, también ha invitado a sus conocidos a "tomar algo", para disfrutar al máximo del tiempo que le quede:
"Mi cáncer se ha extendido rápidamente por mi cuerpo"
"Mi equipo oncológico me ingresó el otro día para observarme y hacerme algunas pruebas. Desgraciadamente, las pruebas han revelado que el cáncer de piel ha progresado rápidamente en mi cuerpo y ahora estoy entrando en la última etapa de mi vida. Lo hago público porque me resulta muy difícil decírselo a cada uno individualmente y espero que, ahora que es de dominio público, pueda disfrutar del tiempo que me queda con mi maravillosa familia y amigos", ha dicho en su última publicación de Instagram, junto a una fotografía con su bebé.
"Si alguien quiere quedar a tomar una pinta, que me llame"
"Desde que me diagnosticaron el cáncer hace cuatro años, he cumplido numerosos objetivos de mi vida: he grabado 30 episodios de la serie de televisión, he protagonizado una película, me he casado con mi mejor amiga, Louise, y me he convertido en el padre de la niña más increíble del mundo", ha añadido en su comunicado.
Por último, ha animado a todos sus amigos a que le llamen para quedar y aprovechar así sus últimas semanas o meses de vida: "Si alguien quiere quedar para tomar una pinta, un café o simplemente pasar un rato agradable, que se ponga en contacto conmigo e intentaremos organizarlo", ha dicho, recibiendo múltiples mensajes de sus amistades y seres queridos, en los que le recuerdan lo contentos que están de haberle conocido.
Durante estos cuatro años, como bien ha comentado, Garbutt ha interpretado al agente de policía Ryan Power en 'Hope Street', una serie que ha durado cinco temporadas y se ha rodado en Donaghadee, en el condado de Down. La película en la que participó fue 'Housejackers', una comedia dramática ambientada en Belfast que se estrenó en el Festival de Cine de Belfast en noviembre de 2025.