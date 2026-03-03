Unas setenta personas apuran las tareas de la operación de rescate antes de que se haga de noche en un amplio despliegue.

Un grupo de siete jóvenes cae al mar tras hundirse una pasarela en El Bocal, en Santander: hay cuatro muertos y dos desaparecidos

Un paseo al borde del mar ha acabado en tragedia hoy en El Bocal, Santander. La tragedia se ha saldado por el momento con cuatro muertos y dos desaparecidos al colapsar la pasarela de madera sobre la que estaban caminando. Siete jóvenes estaban sobre ella. Una de ellas, una mujer, fue rescatada con vida en el agua y aunque presentaba hipotermia alertó de que había otros jóvenes en el agua. Su aviso no pudo evitar que, por el momento, solo ella haya sido encontrada con vida, según informa El Diario Montañés.

La caída, en un lugar con mucha roca, se produjo a las 16:30. El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió el aviso sobre las 16.45 horas de parte de unos ciclistas. Ese tiempo ha sido mortal, pese a que en ese mismo instante se movilizara a un amplio dispositivo en la zona con bomberos del Ayuntamiento de Santander, Salvamento Marítimo, el helicóptero del Gobierno, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y sanitarios del servicio 061.

Los agentes que llegaron a la zona fueron informados que dos personas estaban en el mar boca-abajo a 25 metros de tierra. El operativo de rescate pudo constatar que las dos personas localizadas en el mar y otra más habían fallecido, y después fue localizada una cuarta, también sin vida.

Una ruta entre El Bocal y el Instituto Español de Oceanografía que acabó siendo mortal

En estos momentos hay drones del Gobierno buscando a los dos desaparecidos. Las siete personas estaban haciendo una ruta entre El Bocal y el Instituto Español de Oceanografía, en la que existen varias pasarelas, una de las cuales se ha hundido por causas que se desconocen. "Es una gran desgracia que unos jóvenes que venían a disfrutar de la naturaleza se hayan encontrado con esto", ha declarado la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

Unas setenta personas apuran las tareas de la operación de rescate antes de que se haga de noche en un amplio despliegue. Cinco embarcaciones y un helicóptero acompañan el dispositivo, para el que acaba de instalarse un puesto de mando avanzado justo al lado de la pasarela en la que se ha producido el siniestro.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se ha mostrado "consternada" por el "terrible accidente". En sus redes sociales, la presidenta dice seguir "muy de cerca" la evolución de los acontecimientos y que el Gobierno regional está "volcado" con todos sus medios para atender el suceso. "Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias", ha señalado.