Al menos un muerto en el derrumbe de un edificio en Siete Iglesias de Trabancos

Una casa de dos plantas se ha derrumbado en Siete Iglesias de Trabancos. Al menos una de las tres personas atrapadas ha fallecido en el mismo, según informan medios locales. Según informan desde Protección Cïvil de la Junta de Castilla y León, una de las dos personas rescatadas del derrumbe -falta una tercera- fallecía en la ambulancia. La fallecida sería una mujer de 30 años. Aún falta por rescatar a la tercera persona que, por el momento, se encontraría con vida. Los equipos de emergencias continúan trabajando en el lugar de los hechos.

El siniestro se ha producido en una vivienda en las que se estaban realizando obras por "problemas de grietas". El suceso ha golpeado a este pequeño municipio de la provincia de Valladolid con menos de 500 habitantes. El pueblo en shock se ha puesto a ayudar desde el primer momento y se ha instalado hasta una tienda de campaña.

Los alertantes señalaron, sobre las 18.57 horas, que había tres personas atrapadas entre los escombros, dos mujeres de unos 60 y 30 años y un hombre de unos 40 años; todos ellos conscientes, según remarcaba el 112 de Castilla y León.

El 112 dio aviso a los Bomberos de la Diputación de Valladolid que enviaron a cuatro dotaciones, a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió asistencia al lugar. Se encuentra activado el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, desde el que se movilizó la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias de Protección Civil, que acude al municipio con material de iluminación y de apoyo. Los voluntarios de Protección Civil de Olmedo y Fresno El Viejo también han acudido en apoyo.