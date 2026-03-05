Los arrestados tenían antecedentes y eran amigos entre sí

Los hechos ocurrieron sobre las 17:30 horas en la calle Cardaño, en el barrio de La Latina, Madrid

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro hombres que protagonizaron el pasado miércoles 4 de marzo una reyerta en vía pública en el distrito de Latina, en Madrid, con armas de fuego y varios cuchillos.

Los arrestados, con antecedentes y amigos entre sí, han sido acusados de los delitos de riña tumultuaria, resistencia y desobediencia y tenencia de arma prohibida.

Se escuchó una detonación

Los hechos ocurrieron sobre las 17:30 horas en la calle Cardaño, según han indicado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Una llamada recibida en la Sala CIMACC-091 informaba de que se había producido una reyerta en vía pública entre varias personas.

Los testigos refirieron a los agentes, que se personaron en el lugar que habían escuchado lo que pudiera ser una detonación por arma de fuego y cuatro individuos salían a la carrera portando armas blancas, metiéndose posteriormente en un local cercano.

Incautación de casi 800 euros en billetes

Con la colaboración de la Unidad de Prevención y Reacción para entrar en el local, los efectivos policiales localizaron en el interior del mismo a cuatro varones y localizaron dos armas de fuego, un bolomachete, dos cuchillos de caza militar de doble filo de grandes dimensiones y un cuchillo de cocina.

Además, también se incautaron casi 800 euros en billetes fragmentados en diferentes cantidades. Los arrestados son dos hombres españoles nacidos en 1979 y 1999, un español nacido en Colombia en 1996 y un ciudadano de República Dominicana de 1994.

Loa cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial tras su arresto.