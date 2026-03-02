Las mujeres, explotadas sexualmente, eran obligadas a vivir hacinadas y vigiladas las 24 horas al día

El entramado criminal explotaba sexualmente a mujeres en situación de especial vulnerabilidad personal y económica

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y a la prostitución coactiva en la localidad de Móstoles, donde se ha liberado a 18 mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente.

Las cabecillas de la organización criminal obligaban a las mujeres a vestir de forma sugerente para ser fotografiadas y anunciar sus servicios en páginas web de contactos. Durante la explotación, las víctimas no podían rechazar clientes ni decidir sobre los servicios que prestaban, eran obligadas a vivir hacinadas, vigiladas 24 horas al día y a entregar la mitad de sus ganancias, según han informado desde la Jefatura Superior de Policía.

Víctimas con vulnerabilidad personal y económica

Durante la intervención se ha conseguido detener a siete personas, además, durante el registro se intervinieron drogas, 10.000 euros en dinero en efectivo y abundante material probatorio de la actividad criminal.

La investigación policial se inició en octubre de 2025, tras una comunicación del Hospital Universitario de Villalba (Madrid), donde una mujer manifestó su intención de declarar por haber sido víctima de explotación sexual. Ese mismo día, los agentes tomaron declaración a la víctima, quien relató las condiciones sufridas desde su llegada a España hasta su explotación en un chalet ubicado en la localidad de Móstoles, utilizado como prostíbulo.

El entramado criminal, integrado por mujeres de nacionalidad española, explotaba sexualmente a mujeres en situación de especial vulnerabilidad personal y económica. Las víctimas eran obligadas a dormir en el sótano del inmueble, en literas con escaso espacio, compartiendo un único baño y bajo condiciones de hacinamiento.

Además, permanecían vigiladas y grabadas de forma constante, incluso mientras dormían o se cambiaban de ropa, y se les obligaba a mantener la luz encendida durante la noche.

Adquisición y suministro de drogas

Las mujeres no podían rechazar clientes ni decidir sobre los servicios que prestaban, debiendo estar disponibles las 24 horas del día. Para salir del domicilio necesitaban autorización y disponían de un máximo de dos horas diarias.

Estaban obligadas a entregar el 50% de sus ganancias y el incumplimiento de las normas se castigaba con sanciones económicas, insultos, amenazas o la expulsión del inmueble con la consiguiente pérdida de la fianza abonada.

Asimismo, las cabecillas de la organización obligaban a las mujeres a vestir de forma sugerente para ser fotografiadas y anunciar sus servicios en páginas web de contactos. Para ello contaban con la colaboración de al menos dos hombres que trabajaban en turnos de 12 horas, encargados de editar las imágenes con programas de retoque fotográfico.

La organización también gestionaba la adquisición y suministro de drogas, principalmente cocaína y potenciadores sexuales, tanto para los clientes como para las propias mujeres. En el caso de estas últimas, el consumo generaba dependencia y aumentaba las deudas contraídas con la organización.

Las responsables de la red criminal habían estructurado un entramado mercantil con al menos cuatro empresas identificadas, con el objetivo de ocultar la verdadera naturaleza de su actividad delictiva. Una vez reunidos todos los indicios, a principios de febrero de 2026 se llevó a cabo la fase ejecutiva, procediéndose a la detención de siete personas y a la realización de una entrada y registro.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.