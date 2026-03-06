Un joven muerto y tres heridos graves en un accidente de tráfico en Fuenlabrada, Madrid

Agencia EFE Redacción Madrid 06 MAR 2026 - 13:18h.

La víctima mortal es un joven de 25 años y los tres heridos graves tienen edades comprendidas entre los 20 y 25 años

Un joven de 25 años ha muerto y otros tres con edades comprendidas entre los 20 y 25 años han resultado heridos de carácter grave en un accidente de tráfico ocurrido este jueves por la noche en la carretera M-506 a su paso por la localidad madrileña de Fuenlabrada.

El accidente se produjo a las b, según el 112 de la Comunidad de Madrid. El vehículo en el que viajaban se salió de la carretera en el kilómetro 12 y, tras impactar contra las protecciones laterales, dio varias vueltas de campana.

Los heridos graves fueron hospitalizados

El SUMMA112 confirmó el fallecimiento de uno de los ocupantes del coche que había sufrido politraumatismos y a quien no hubo posibilidad de practicar maniobras de reanimación. Los equipos sanitarios trasladaron a dos hospitales madrileños a los otros tres ocupantes del automóvil.

Se trata de un joven de unos 20-25 años, que sufría traumatismo craneoencefálico severo y fue intubado y trasladado al Hospital 12 de Octubre con pronóstico grave. Otro joven de la misma edad, con b, fue conducido como potencialmente grave al Hospital Puerta de Hierro. Y una mujer de 25 años con traumatismo fue trasladada como potencialmente grave al Hospital 12 de Octubre.

Los bomberos de la Comunidad de Madrid tuvieron que sacar al fallecido del interior del vehículo y al herido más grave, ya que quedaron atrapados en el coche.

La Guardia Civil investiga el accidente de tráfico. bb por los trabajos de emergencias.