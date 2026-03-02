En estado grave un menor de 14 años tras ser golpeado por un autobús en Villaverde en Madrid

El joven ha sido auxiliado en un primer momento por una enfermera de Samur-Protección Civil que se encontraba en el lugar

Tras ser intubado y estabilizado, se ha procedido a su trasladado al Hospital Universitario 12 de Octubre en estado grave.

Compartir







Un menor de 14 años ha resultado herido grave tras ser golpeado por un autobús urbano sin pasajeros a su paso por la Avenida Los Rosales, en el distrito madrileño de Villaverde.

El accidente se ha producido poco antes de las 18 horas y el joven ha sido auxiliado en un primer momento por una enfermera de Samur-Protección Civil que se encontraba en el lugar en el momento del siniestro.

Intubado y estabilizado ha sido conducido al 12 de Octubre en estado grave

A su llegada, los sanitarios de Samur-PC han atendido al menor, que presentaba un traumatismo craneoencefálico. Tras ser intubado y estabilizado, se ha procedido a su trasladado al Hospital Universitario 12 de Octubre en estado grave.

Agentes de la Policía Municipal han escoltado el convoy sanitario para facilitar su llegada al centro hospitalario. Además, se hace cargo del atestado e investiga lo sucedido.