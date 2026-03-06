Se suman medios a la búsqueda de un menor en Santa María del Tiétar, en Ávila

El operativo se centra en el entorno del pantano Pajarero y cuenta con helicópteros, drones, perros de búsqueda y efectivos de la Guardia Civil

Medios de la Junta de Castilla y León, voluntarios de Protección Civil, bomberos y personal civil se han sumado al operativo de búsqueda de un menor de 17 años en Santa María del Tiétar, en Ávila, en el que también participan diferentes unidades y agentes de la Guardia Civil, además de perros especializados, drones y helicópteros.

La desaparición se comunicó el miércoles por la noche

La desaparición del menor se comunicó a la Guardia Civil en torno a las 21.00 horas de este miércoles, 4 de marzo, a través del teléfono 062, tras lo que se puso en marcha un dispositivo de búsqueda y localización de este vecino de Santa María del Tiétar.

El operativo de localización está integrado por diversos medios humanos y técnicos de la Guardia Civil, de la Junta de Castilla y León y de otras instituciones, además de personal civil.

La búsqueda se centra en las inmediaciones del Pantano Pajarero, lugar que el menor frecuenta habitualmente, así como en diferentes puntos de la demarcación de Santa María del Tiétar.

El dispositivo de la Guardia Civil está compuesto por efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), guías y perros especialistas en búsqueda y patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic).

En el marco del operativo se ha instalado un Puesto de Mando Avanzado (PMA) y se mantiene activado el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, según han informado a Europa Press fuentes del 112.

Además del PMA, se ha activado la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE) con tres operadores de la Unidad de Drones Fénix, el helicóptero del Grupo de Rescate (GRS) que realiza batidas por la zona, y las agrupaciones de Protección Civil de Santa María del Tiétar, Sotillo de la Adrada, Casillas, Piedralaves, El Tiemblo, Cebreros y Navaluenga, además de agentes medioambientales. También se han sumado a la búsqueda efectivos de los Bomberos de Ávila.