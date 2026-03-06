Los efectivos de la Guardia Civil han logrado una resolución pacífica del incidente y sin heridos después de una negociación con los asaltantes

Atraca un banco en Mondariz enmascarado y con un arma, maniata con bridas a los empleados y se fuga

La Guardia Civil ha detenido este viernes a dos individuos, uno de ellos menor de edad, por el atraco en una sucursal bancaria de San Pedro del Pinatar (Murcia), donde han irrumpido con una pistola simulada y un machete alrededor de las 14.00 horas, según han informado fuentes de la Benemérita.

El asalto ha provocado la movilización inmediata de los agentes de la Policía Local y de varias patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, quienes han acudido al lugar tras recibir el aviso.

Los hechos han tenido lugar en una sucursal emplazada muy cerca del Ayuntamiento de la localidad, poco antes de las dos de la tarde, hora a la que los agentes recibieron el aviso, según 'La Opinión de Murcia'.

Los efectivos de la Guardia Civil han logrado una resolución pacífica del incidente después de una negociación con los asaltantes para que estos depusieran su actitud. La intervención ha finalizado sin heridos.

A los arrestados se les atribuye la presunta autoría de un delito de robo con violencia e intimidación. Fuentes cercanas al caso apuntan al citado medio que la voz de alarma la dio una persona que estaba en el banco cuando entraron los individuos, y que pudo llamar por teléfono a Emergencias porque la irrupción de los mismos la pilló en el cuarto de baño.