Muere un hombre tras caer por un acantilado en la costa de Ajuy, en Fuerteventura

El afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria cuando fue rescatado

Un hombre ha muerto tras caer sobre las 14.00 horas de este viernes por una zona de acantilados en la costa de Ajuy, dentro del municipio de Pájara, en Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Hasta el lugar acudió un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), cuyos rescatadores localizaron al afectado flotando en el mar y procedieron a su rescate.

Tras constatar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, lo trasladaron hasta la helisuperficie del Hospital General de Fuerteventura mientras le practicaban maniobras de reanimación.

Ya en tierra, el personal sanitario del centro hospitalario continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, sin obtener resultado, por lo que tuvieron que confirmar su fallecimiento.

Por su parte, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró a otras tres personas que se encontraban en el lugar del incidente, mientras Bomberos de Pájara, Policía Local y Guardia Civil colaboraron con el resto de los recursos desplazados.