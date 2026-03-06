Los Bombers de la Generalitat buscan al conductor de un vehículo que han encontrado anegado en la riera Giola en Llinars del Vallès

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña buscan en las aguas del río Mogent al conductor de un turismo que ha caído esta tarde a una riera a su paso por Llinars del Vallès, Barcelona, en pleno temporal de lluvias.

Los efectivos de emergencias han accedido al interior del vehículo, pero no han encontrado a su conductor, por lo que han desplegado un amplio dispositivo de búsqueda en el que participan bomberos, mossos y efectivos de la Policía Local de Llinars del Vallès.

Según han informado los Bomberos de la Generalitat, hacia las 14:30 horas se ha recibido el aviso de que había un coche en la riera Giola, y buscan ahora al conductor.

Al menos 17 dotaciones de bomberos

En el dispositivo para localizar a esta persona participan 17 dotaciones de Bomberos de la Generalitat, entre ellas, efectivos de la unidad subacuática del Grupo Actuaciones Especiales (GRAE), un helicóptero y drones. Además, actúan en la búsqueda del conductor cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra y dos de la Policía Local de Llinars del Vallès.

Los efectivos han informado sobre la búsqueda del varón a través de redes sociales en un post de la red social 'X'. Los agentes informan de que la búsqueda por helicóptero ha sido suspendida y siguen buscando al desaparecido a través de drones.

Los Bombers de la Generalitat mantendrán durante esta noche el dispositivo de búsqueda del conductor. Tras acceder al interior del vehículo, anegado en medio de la riera, no han localizado a nadie en su interior y han iniciado la búsqueda del posible conductor, cuyo vehículo se habría desplazado 1,5 kilómetros desde el punto en que entró en la riera.

Recio ha dicho que no reducirán los efectivos, aunque los adaptarán a las condiciones de luminosidad de la noche, y que si no hay novedades es posible que el sábado aumenten el dispositivo. Hasta el momento, no han encontrado "ningún otro indicio más allá del coche", y el subinspector ha apuntado que, a medida que baje el caudal del río, será más fácil que las maniobras de los equipos de emergencia tengan éxito.