Fin de semana inestable con lluvias persistentes en el Mediterráneo y descenso de temperaturas

Las precipitaciones seguirán afectando a gran parte del país durante el fin de semana, con un ambiente más frío

Tras repasar la situación actual del tiempo, toca mirar a lo que nos espera durante el resto del fin de semana. Y la previsión apunta a que la inestabilidad continuará, por lo que conviene no alejar demasiado el paragÜas.

Las lluvias más abundantes se están registrando especialmente en el norte y en el área mediterránea. En Puig de Solles, en Barcelona, ya se han acumulado cerca de 128 litros por metro cuadrado. Precisamente en el Mediterráneo se esperan las precipitaciones más persistentes a lo largo de todo el fin de semana.

Un sábado gris y lluvioso en gran parte del país

El sábado será, en general, una jornada gris y pasada por agua en buena parte del país. Además, durante la noche se prevén nevadas en distintos puntos. El domingo continuará la inestabilidad, aunque los chubascos serán más probables durante la tarde.

En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso notable que ya se empieza a notar. Por ejemplo, en Soria los termómetros marcan actualmente unos 7 grados. De cara al sábado, las temperaturas bajarán especialmente en el Mediterráneo: Valencia se quedará por debajo de los 15 grados y Barcelona rondará esa cifra.

En cambio, en el sur se prevé un ligero ascenso térmico. En ciudades como Sevilla, las máximas podrían alcanzar los 18 grados.