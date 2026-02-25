Imposibilidad de realizar una valoración de la situación del menor ante una posible desprotección

La familia y la comunidad colombiana despiden al joven de 18 años apuñalado en Valladolid

Compartir







ValladolidEl Ayuntamiento de Valladolid ha apuntado la falta de "colaboración" con los servicios sociales de la familia del menor de 13 años detenido el pasado viernes tras apuñalar a un joven de 18 años en la ciudad. Así lo ha expresado el de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, quien ha indicado la imposibilidad de realizar una valoración de la situación del menor ante una posible desprotección.

Nieto ha confirmado que los servicios sociales del Ayuntamiento han tenido contacto con la familia del menor en varias ocasiones, la última de ellas el pasado mes de enero.

PUEDE INTERESARTE Una mujer se encuentra en estado grave tras ser apuñalada por su hija de 13 años en Motril, Granada

La primera fue por una comunicación de la Fiscalía en 2024 con los servicios sociales de la Comunidad autónoma, que a su vez trasladaron la situación para que el Ayuntamiento estudiara si "existía alguna situación de desprotección del menor en cuestión".

Ingresado actualmente en un centro de internamiento

A lo largo de 2025 también hubo contactos con los familiares del menor, ingresado actualmente en un centro de internamiento, en varias ocasiones para "intentar evaluar la situación" pero ha lamentado que no tuvieron "colaboración por parte de la familia en distintas ocasiones".

PUEDE INTERESARTE Detenido un joven por apuñalar hasta diez veces con un cuchillo a su abuelo y a su padre en Palma

A principios de este año volvió a haber un contacto por parte de la familia con los servicios sociales y se inició otra vez el procedimiento, aunque reconoce que no sabían "cómo iban a responder porque a lo largo del año pasado se intentó en repetidas ocasiones y no hubo colaboración por su parte".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Nieto ha precisado que las competencias para ejercer la patria potestad de un menor corresponden a la Junta de Castilla y León, y que el Ayuntamiento interviene "única y exclusivamente" en las situaciones de desprotección, en las que el menor "pueda tener alguna cuestión de vulnerabilidad".