Detenida una mujer por apuñalar mortalmente a un hombre en Montemayor, Córdoba

CórdobaLa Guardia Civil ha detenido a una mujer en Montemayor (Córdoba) como presunta autora de la muerte de un hombre, al que apuñaló en esta localidad cordobesa.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que el suceso se ha producido esta madrugada en una vivienda de la localidad y la detenida, al parecer, había mantenido una relación con la víctima.

Encontraron al hombre fallecido en la vivienda

Las mismas fuentes explicaron que los agentes fueron alertados por Emergencias 112 y encontraron al hombre en la vivienda ya fallecido con heridas compatibles con un arma blanca.

Fuentes de Emergencias 112 han señalado a EFE que recibieron el aviso a las 02:15 horas y que, en principio, no alertaba de ningún fallecido, sino que requería asistencia sanitaria. Sin embargo, cuando los efectivos del 061 se personaron en la vivienda encontraron fallecido a un hombre de 41 años.