Se reanuda la búsqueda de la mujer de 56 años que se cayó al río Silvestre de Asturias

Buscan a una mujer de 56 años que se cayó a un río en Asturias

Compartir







San Martín del Rey AurelioEl dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a la mujer de 56 años que ayer se cayó al río Silvestre, en el municipio asturiano de San Martín del Rey Aurelio, se ha retomado a primera hora de este sábado, han informado el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) y la Guardia Civil.

El 112 Asturias recibió ayer, sobre las 19:40 horas, un aviso por parte de una mujer cuya madre se había caído al río, en la zona de La Huerta, localidad ubicada en parte central de Asturias, y le había perdido de vista.

PUEDE INTERESARTE Buscan al conductor del vehículo encontrado anegado en Barcelona

El operativo de búsqueda de la mujer desaparecida

En ese momento, se movilizó un amplio dispositivo de búsqueda que permaneció en la zona hasta las 23:00 horas haciendo un reconocimiento y recorrido del río aguas abajo, el cual presentaba una importante crecida debido a las lluvias, y las tareas de rastreo se han reanudado a las 08:00 horas de este sábado.

La zona de búsqueda que seguirá es la comprendida entre el lugar donde fue vista por última vez en el río Silvestre y aguas abajo de la desembocadura con el río Nalón.

PUEDE INTERESARTE Buscan a Pablo Cebolla entre la presa de Pina de Ebro y la Cartuja Baja

En el operativo participarán efectivos de bomberos, la Unidad Canina, la Unidad de Drones, el Grupo de Rescate y el Equipo de Respuesta Inmediata de Emergencias de Salvamento y Búsqueda de Cruz Roja.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por parte de la Guardia Civil, se movilizarán patrullas de Seguridad Ciudadana, efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña y componentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas.