Buscan a una mujer de 56 años que se cayó a un río en Asturias

El 112 ha recibido un aviso de una mujer cuya se había caído al río en San Martín del Rey Aurelio

Buscan al conductor del vehículo encontrado anegado en la riera Giola en Llinars del Vallès, Barcelona

Compartir







La Guardia Civil ha establecido este viernes un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a una mujer de 56 años que se cayó al río Silvestre, en el municipio asturiano de San Martín del Rey Aurelio, en la zona central de la comunidad.

Según el Instituto Armado, sobre las 19:45 horas el 112 Asturias ha informado a los agentes del aviso de una mujer cuya madre se había caído al río, en la zona de La Huerta, y le había perdido de vista.

Al lugar se han desplazado dos efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil y dos patrullas de Seguridad Ciudadana de Langreo y Noreña.

Por parte del 112, se han trasladado bomberos, el Grupo de Rescate, la Unidad Canina y drones. La búsqueda, a la que también se ha unido la Policía Local de San Martín del Rey Aurelio, consiste en el reconocimiento y recorrido del río aguas abajo, el cual presenta una importante crecida debido a las lluvias.