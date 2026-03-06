Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sucesos

Buscan a una mujer de 56 años que se cayó a un río en Asturias

Coche de la Guardia Civil
Efectivos del GREIM de la Guardia Civil trabajan en la zona. Guardia Civil
Compartir

La Guardia Civil ha establecido este viernes un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a una mujer de 56 años que se cayó al río Silvestre, en el municipio asturiano de San Martín del Rey Aurelio, en la zona central de la comunidad.

Según el Instituto Armado, sobre las 19:45 horas el 112 Asturias ha informado a los agentes del aviso de una mujer cuya madre se había caído al río, en la zona de La Huerta, y le había perdido de vista.

PUEDE INTERESARTE

Al lugar se han desplazado dos efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil y dos patrullas de Seguridad Ciudadana de Langreo y Noreña.

Por parte del 112, se han trasladado bomberos, el Grupo de Rescate, la Unidad Canina y drones. La búsqueda, a la que también se ha unido la Policía Local de San Martín del Rey Aurelio, consiste en el reconocimiento y recorrido del río aguas abajo, el cual presenta una importante crecida debido a las lluvias.

Temas