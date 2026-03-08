Buscan a Jan, un joven de 19 años que desapareció en Palma de Mallorca y que necesita medicación

El Centro Nacional de Desaparecidos ha pedido colaboración ciudadana y ha facilitado tres datos sobre Jan

Palma de MallorcaEl Centro Nacional de Desaparecidos ha alertado de la desaparición de un joven de 19 años en Palma de Mallorca. Fue visto por última vez el pasado viernes 6 de marzo y se llama Jan V.S.C. Según la información que han difundido, mide 1,80 metros de altura, tiene los ojos marrones y el pelo castaño.

Su desaparición no está catalogada como persona vulnerable pero desde el centro destacan que el joven necesita medicación. De momento, no se tienen más datos sobre su desaparición. Cualquier información acerca de su paradero se puede comunicar a la Policía Nacional (091) o a los servicios de emergencias (112).

Piden la colaboración ciudadana para encontrar al joven

El centro ha adjuntado la página web donde se pueden dejar los datos en el caso de que se tenga algún tipo de información relacionada con el joven desaparecido. Aunque también se puede hablar directamente con la Policía Nacional (091) o a los servicios de emergencias (112).