El clan de los Kinahan, de la mafia irlandesa, en la red de narcotráfico en Mallorca

EEUU ofrece recompensas de 5 millones de dólares por información de los Kinahan

La mafia irlandesa también ha estado involucrada en la gran red de narcotráfico y blanqueo de dinero en Mallorca. Según un reciente auto judicial, la investigación de la operación Enroque Bal-Manso, el mayor operativo antidroga de los últimos años en la isla, ha revelado negocios entre Stefan Milojevic y el clan de los Kinahan, considerado uno de los grupos criminales más poderosos del mundo.

Se confirma así que la Costa del Sol española se ha convertido en refugio de una de las bandas mafiosas que con el tiempo se ha convertido en clave de todo el hampa global: los Kinahan. Estos criminales irlandeses, descendientes de una familia de clase media de Dublín, regaron con droga las calles de numerosas ciudades europeas, blanquearon dinero para cárteles, asesinos y terroristas, contrataron sicarios en España para su guerra civil en las islas y han sobrevivido a la vigilancia constante de policías de medio mundo.

De hecho, el gobierno de Estados Unidos ofrece sendas recompensas de cinco millones de dólares por información que permita capturar a su líder, Christopher Vincent Kinahan, y sus dos hijos Daniel Joseph y Christopher Vincent Kinahan.

Los investigadores de la Policía Nacional y la Guardia Civil señalan en sus informes que Milojevic, convertido en un narcotraficante internacional con conexiones con mafias extranjeras del más alto nivel buscaba por todos los medios más cantidades de droga y de hacís, por lo que contactó con la familia Kinahan, pero no solo con ellos, también con mafias de Albania, Montenegro y Bosnia, según el diario de Mallorca.

La operación Enroque Bal-Manso se ha saldado, de momento, con la imputación de 74 personas -27 de las cuales están presas- y la incautación de 687 kilos de cocaína, 2.500 de hachís y 1,5 millones de euros. Además de Milojevic, han sido detenidos el exjefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional Faustino Nogales y el abogado Gonzalo Márquez.

El juez de Palma encargado del caso ha acordado remitir la causa a la Audiencia Nacional, como solicitaron varios abogados defensores y la Fiscalía, al entender que se dan los requisitos para que ese órgano prosiga con las pesquisas y enjuicie los hechos, aunque mientras toma una decisión el magistrado sigue llevando a cabo diligencias.