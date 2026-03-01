Sara Andrade 01 MAR 2026 - 09:00h.

Víctor Méndez, director de Narcodiario, lleva más de dos décadas investigando las redes de narcotráfico en España. Acaba de publicar su tercer libro: 'Paraíso. Por qué España es el epicentro del narco mundial'

'Pincho', el mayor experto en España en detectar mentiras: "Hay gestos que sugieren que alguien no está contando toda la verdad"

¿Es España un paraíso para el narcotráfico mundial? ¿Por qué? Además de ser el paraíso soñado por millones de viajeros, también lo es por miles de delincuentes que han encontrado en la península ibérica la mejor sucursal para desarrollar el negocio más lucrativo del mundo sin apenas consecuencias. Tras la postal idílica de sol y playa se oculta un entramado de intereses inquietante y amenazador: El clan del Golf, El Cártel de Los Balcanes, La Mocro Mafia, Los Kinahan, La mafia albanesa, El Tren de Aragua, El Cártel Jalisco Nueva Generación, La'Ndrangheta, DZ Mafia, El Primeiro Comando da Capita son las diez organizaciones criminales más peligrosas del planeta que llevan años entre nosotros.

Víctor Méndez Sanguos (Pontevedra, 1979) lleva más de dos décadas tras ellos, recabando informaciones como director de 'Narcodiario'. Dio sus primeros pasos en el periodismo en las principales cabeceras gallegas y trabaja desde 2009 en el 'Diario de Pontevedra', y desde septiembre de 2025, está al frente de 'Narcopodcast', una serie sonora documental en la que cada semana analiza junto a Ricardo Toro el funcionamiento de los clanes de la droga en nuestro país. Tras más de dos décadas investigando las redes de narcotráfico en España se ha convertido en referencia indiscutible sobre la materia y su trabajo ha recibido reconocimientos como el Eppy Award 2024 al mejor reportaje de investigación; el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa al mejor producto de periodismo en profundidad; el Premio Policía Nacional de Periodismo o el Premio Nécora de Oro de la Fundación Galega Contra o Narcotráfico.

Es autor de 'Narcogallegos. Tras los pasos de Sito Miñanco' y 'Traficantes de la muerte. De la heroína al fentanilo'. Hablamos con él de su tercer libro, que sale a la venta esta semana en España, 'Paraíso. Por qué España es el epicentro del narcotráfico mundial' (Plaza Janés, 2026), la investigación más completa que ha publicado hasta la fecha tras 15 años de investigación.

Pregunta: ¿Cómo de difícil te ha resultado en tu vida diaria manejar información tan sensible?

Respuesta: Sobre todo este tipo de información, lo más difícil digamos es tener todo perfectamente atado para publicarlo, porque al final son cosas sensibles que afectan a personas, especialmente a criminales que están respaldados por los mejores abogados, o por lo menos por los abogados mejor pagados del mundo, y entonces pues sí que es verdad que tienes que atar todos los cabos muy bien antes de plasmar cualquiera de los relatos y las historias que publicamos en el libro.

P: ¿Cuántos años llevas trabajando en este tipo de información?

R: Con ‘Paraíso’ es el tercer libro que escribo de este estilo. En total, llevo 20 años, primero publiqué ‘Narcogallegos’, de Catarata, y después en el año 2020, ‘Traficantes de la Muerte’, también de Catarata. El primero era sobre cocaína, el segundo sobre hachís, pero ninguno de ellos es de la exhaustividad que este que acabo de publicar porque afecta al crimen organizado en España, y del resto de Europa.

P: En Galicia, por desgracia, el narcotráfico es una problemática que ha calado en la sociedad. Como gallego, ¿te ha sido más “sencillo” acceder y tratar esta información?

R: Sí, efectivamente, sobre todo para empezar a trabajar con fuerzas de seguridad, especialmente del máximo nivel, es una ventaja estar aquí porque la UDYCO (Unidad de Droga y Crimen Organizado) desde el año 2006 se desplazó a Pontevedra. Se trata de una unidad muy especializada. Es la unidad que más cocaína ha incautado, coge los narcosubmarinos; digamos que es la más importante que tiene dentro de la brigada central de estupefacientes. Tenerla cerca y tener operaciones cerca (en Galicia hemos tenido, como bien sabes, muchos de los grandes hitos del narcotráfico de España y de Europa), pues facilita las cosas.

P: ¿Cómo llegaste a encargarte de este tipo de información?

R: Yo hacía crónicas de sucesos y, si haces crónicas de sucesos en Galicia, tienes que hacer crónicas de narcotráfico. Una cosa fue llevando a la otra. Cuando empecé, había muchos casos. Después, a lo largo del tiempo, ha habido muchas operaciones, además he estado muy cerca de ellas, algunas han sido muy importantes, como la ‘Operación Mito’ en la que cayó Sito Miñanco y toda su organización, que está pendiente ahora de sentencia. Recuerdo la noche que llegó el primer narcosubmarino porque esa noche estaba allí, casi al mismo tiempo que la Guardia Civil. De hecho, me registraron porque estaban buscando todavía a los tripulantes. Es una anécdota interesante, porque conseguí la información casi al momento y pude dar la primicia.

P: ¿Alguna vez has tenido miedo? No sé si en España manejar según qué tipo de información -como periodista- puede ponerte en peligro…

R: Hay que tener precauciones según dónde te metas, según en qué zonas, según en qué lugares, hay que tener respeto. Pero no tiene nada que ver con lo que ocurre en Sudamérica, en México u otros países de América Latina. Aquí, por suerte, tenemos un Estado de Derecho que nos protege a todos, y hay una cuestión, que los narcotraficantes saben y es que no les interesa meter el foco, digamos, sobre ellos. Al final, cualquier agresión contra el tejido social, como podemos ser los periodistas, supone que las fuerzas de seguridad pusieran muchos más medios encima de ellos, y eso no les interesa. Es un negocio. El peligro puede estar en pequeños traficantes, en otras personas de un escalón menor, que como que les importa un poco menos todo, pues puede haber situaciones de más riesgo.

P: Supongo que no es igual el nivel de peligrosidad en toda España…

R: No, claro. En el sur de España, por ejemplo, tengo compañeros, como incluso miembros de las fuerzas de seguridad, que guardan muchísimo más su intimidad, porque ahí sí que hay determinadas zonas en las que el narcotráfico está más intrincado en la sociedad. En Galicia tuvimos muchos problemas en los años 80 y 90, la sociedad llegó un momento en el que dijo basta y hay un rechazo total. Sin embargo, en algunos puntos en otras partes de España no es tanto así, hay una parte de la sociedad que da apoyo, y eso revierte en que haya un mayor riesgo a lo mejor para trabajar.

P: En tu caso puedes trabajar a cara descubierta y sin problemas aparentemente, pero hay otros periodistas como Roberto Saviano que están amenazados de muerte por publicar libros o informaciones. ¿Qué diferencia hay entre Italia y España en ese sentido?

R: Italia es otro mundo, es un país en el que las organizaciones mafiosas están en ayuntamientos completamente corrompidos. Por ejemplo, en las inmediaciones de Nápoles, cerca de la zona que trabaja Roberto Saviano, un mismo ayuntamiento ha sido retirado de su puesto durante cinco mandatos consecutivos, distintas corporaciones, porque todas ellas estaban siendo infiltradas por la Ndrangheta -la mafia calabresa-. Allí las instituciones están completamente corrompidas en muchos sitios, es muy complicado, sobre todo en lugares pequeños, y no tiene nada que ver la situación con esta.

"Los traficantes conocen perfectamente el mal funcionamiento y el colapso de la justicia en España"

P: ¿Por qué España es un paraíso del narco y no lo es Italia? ¿O sí, también?

R: No, es diferente. España es un paraíso por muchos motivos. El primero, principalmente, el más importante para mí, tiene que ver con la situación geográfica que tiene España. Puede parecer una tontería pero tiene un buen clima al que todo el mundo quiere venir. Es un país turístico donde no solamente viene gente buena, también mala… Por otro lado, influye nuestra situación geográfica. Somos el primer país al que llegan los flujos legales, el comercio legal ilícito tanto desde América Latina, por una parte, como desde África, por otra. Eso supone que dentro de los flujos legales se infiltren flujos ilegales, en este caso, contrabando, narcotráfico de toda clase de sustancias. El tercer punto, igualmente importante que los anteriores, es el sistema judicial que tenemos en España. En España tenemos un sistema judicial que procede de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) española que fue aprobada por Real Decreto el 14 de septiembre de 1882. ¡De hace casi dos siglos! Esta ley hace que las circunstancias sean extremadamente favorables para los criminales. Una vez que se detiene a un narcotraficante, imagínate, con un alijo muy grande de cocaína o una organización, a lo mejor no llega a tener su juicio hasta dentro de unos 5 o 6 años después de los hechos. Eso revierte en que la condena sea mucho menor, que esté poquito tiempo en la cárcel y que sea fácil para él volver a traficar. Los traficantes conocen perfectamente el mal funcionamiento y el colapso de la justicia en España.

P: ¿No hay medios?

R: No, la justicia tiene una escasez de medios bestial, no hay jueces especializados, una diferencia muy grande con otros países. Te vas a Francia y existen cinco juzgados especializados repartidos por zonas, por provincias o por comunidades. Son juzgados especializados que se dedican exclusivamente al crimen organizado. En España no tenemos ningún juzgado especializado en crimen organizado. Por eso, cuando una investigación policial llega a un juzgado, el que sea, imagínate, un juzgado de Sevilla -porque ahí está metiendo droga por el Guadalquivir-, ese juez tiene que estar coordinando un caso de narcotráfico internacional grave, con un conflicto de lindes entre dos vecinos de Dos Hermanas, un divorcio, etc. Conclusión: ese juez lo tiene prácticamente imposible para poder resolver lo importante, que en este caso sería el crimen organizado. A nivel político no se apuesta por esto, a pesar de que lo dicen todas las voces especializadas…

P: ¿Qué dicen esas voces especializadas?

R: Pues que aquí en España tenemos fuerzas armadas y no se utilizan para proteger las costas. Hay una importante cantidad de información que llega a las fuerzas de seguridad, a la policía, con la que no pueden hacer nada porque no tienen medios para ello. Saben que están llegando barcos, submarinos, etc., pero no pueden hacer nada porque no hay medios navales.

P: A pesar de que España sea un paraíso para el narcotráfico, no se ve “aparentemente” peligrosidad en las calles. ¿O sí?

R: Empieza a haber en algunas zonas. Pero hay otro factor es que están bien escondidos. Hay enormes colonias extranjeras en provincias como Alicante, Málaga, Canarias, Baleares…donde pasan completamente desapercibidos. En ellas, hay un 20-30% de extranjeros, con lo cual para ellos es facilísimo porque es una organización criminal que pasa perfectamente por turistas. Por eso tampoco hay ese índice de peligrosidad como en otros lugares. Pero tampoco se le da la importancia que tiene, porque sí hay violencia extrema -de hecho, cada vez más-, pero es raro que afecte a la sociedad civil.

P: ¿Qué zonas son más delicadas ahora mismo en España? ¿Cuáles están más descuidadas o donde hay más peligrosidad?

R: En cuanto a riesgo, seguramente está peor el sur de España, desde Almería hasta Huelva. Todo el litoral sur es en el que se encuentran más armas, en el que los narcos se sienten ahora mismo más seguros, por lo que te comentaba antes, de esa connivencia por parte de la población. Y, en cuanto a actividad criminal pura y dura, en cuanto a tráfico de cocaína, que es lo que mueve más dinero, pues tanto la franja sur, la franja zona del Guadalquivir, la zona de Guadiana. O sea, Sevilla, Huelva, y Galicia, por supuesto, siguen siendo muy importantes. Además de toda la costa de Portugal. También utilizan zonas en el norte de África para escapar de la presión policial, porque también tienen sus bases en el norte de África.

P: ¿Sigue siendo la cocaína la droga por excelencia o está habiendo cambios?

R: Se van apreciando pequeñas variaciones, pero sigue siendo la cocaína. Aquí en España tenemos, por desgracia, todo tipo de drogas; la cocaína que viene de Sudamérica y el hachís que viene de Marruecos. Piensa que todo el hachís que se consume en Europa pasa por España, o el 90%, con lo cual las organizaciones que se dedican al hachís también son muy importantes y peligrosas. Por otra parte, también tenemos marihuana, que parece también menos importante o relevante, pero España es la huerta de Europa. El 80% de la marihuana, que es un porcentaje enorme que se consume en toda Europa, se produce en España, en el territorio. Eso hace que haya otra serie de mafias o organizaciones que se dediquen exclusivamente a la producción a gran escala de marihuana. Las tres drogas principales, por lo tanto, son cocaína, hachís y marihuana. Y estas pasan por España o directamente se producen en España.

P: Tú hablas en el libro de diez organizaciones criminales, más o menos relevantes instaladas en España. ¿Cuál es la que lleva más tiempo o la que está más implantada?

R: Los colombianos, sin ninguna duda. Las organizaciones colombianas han ido cambiando de nombre; ahora, por ejemplo, se llaman Clan del Golfo, pero inicialmente eran el cártel de Cali, el cártel de Medellín…pero llevan desde los años 80 que llegaron a Galicia, en España. Es verdad que también en esa época empezaron a llegar también los turcos con la heroína, pero estamos hablando de cantidades más pequeñas y de una droga más residual. Y, si me preguntas cuáles son los más fuertes ahora mismo, seguramente habría que hablar de los balcánicos, de los carteles de los Balcanes, junto a los italianos también. La Ndrangheta es muy importante. Es la mafia calabresa que ha venido a suceder a lo que era la Camorra y la mafia, la Cosa Nostra de toda la vida. Es una organización del sur de Italia que es la más potente ahora mismo y que tiene tentáculos en España, en Sudamérica, en muchos puntos.

P: Me imagino que habrás estado al tanto de la detención de El Mencho en México. ¿Tú crees que es posible tener una detención así -a ese nivel- en España?

R: Es otro estilo, no tiene nada que ver el narcotráfico de México con el narcotráfico en España. El narcotráfico en México está basado en la violencia y en infiltrarse en los gobiernos. Las imágenes que vemos, no solo en México, sino también en otros países como Ecuador, son muy preocupantes. Ecuador, que era un país relativamente tranquilo, se convirtió en un sitio súper violento a raíz de la llegada de los narcos. Ahora es un país muy peligroso porque la corrupción permite la violencia. Aquí en España eso no va a suceder, porque si cae un narcotraficante grande no va a oponer resistencia porque saben que en poco tiempo estará en la calle. Por ejemplo, Sito Miñanco, cuando lo detuvieron la última vez, esto fue en el año 2018, él estaba súper tranquilo. Él va a colaborar con la policía, incluso va a tener un buen trato con la policía, porque sabe que en poco tiempo saldrá. De hecho, ahora mismo está en la calle. Para cuando llegue la sentencia, este señor será ya un jubilado que no irá a la cárcel. En Estados Unidos, cuando un narco entra en la cárcel sabe que no va a salir de allí.

P: Ningún narco quiere estar preso en Estados Unidos, entiendo…

R: Para nada, allí los capos de la droga saben que no van a salir. La mayoría tienen cadena perpetua y, si salen, son muy mayores. Ha habido narcos que acaban muriendo en prisión.