.La víctima ha sido evacuada inmediatamente al hospital ante las heridas sufridas

Los Mossos d'Esquadra mantienen una investigación abierta

BarcelonaUn hombre de 39 años ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra como acusado de haber empujado a su pareja desde un cuarto piso en Polinyà, Barcelona. La víctima ha tenido que ser evacuada inmediatamente al hospital, aunque no se teme por su vida.

Los hechos han tenido lugar durante la madrugada, cuando las autoridades recibían un aviso que alertaba de que una mujer había caído desde un cuarto piso del municipio catalán, trasladándose distintos efectivos hasta el lugar inmediatamente.

El hombre ha sido detenido por presuntamente empujar a su pareja desde el cuarto piso

Tras llegar los equipos de emergencia a la zona, la mujer ha sido evacuada rápidamente a un hospital debido a las lesiones sufridas, si bien, afortunadamente, su vida no correría peligro.

Tras estos hechos, los Mossos d'Esquadra han iniciado una investigación que continúa abierta y que ha llevado a la detención de la pareja de la víctima como acusado de lo sucedido.

Los Mossos también investigan la agresión de un hombre a su expareja y el padre de ésta en Terrassa

Paralelamente, los Mossos también investigan lo ocurrido en Terrassa, donde igualmente ha sido detenido un varón por, en este caso, agredir a su expareja y al padre de ésta en una vivienda del municipio barcelonés. Al parecer, el progenitor ha tratado de defender a su hija, resultando ambos heridos.

En este suceso, fue un vecino el que dio el aviso tras verse alertado por una discusión en un piso, motivando que las autoridades se personasen en el lugar, donde encontraron a la mujer y su padre con heridas leves en brazos y abdomen, por lo que sus vidas tampoco corren peligro.

El detenido, en este caso, es un joven de 22 años con antecedentes policiales.