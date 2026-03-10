Admite haber matado a su expareja, Paula, pero a la vez sostiene que, en plena discusión, actuó en legítima defensa y no le causó la herida mortal

El presunto asesino de Paula en Torremolinos, a la que asestó 16 puñaladas: "Nunca quise hacerle daño, teníamos una relación tóxica"

MálagaEl acusado de acabar con la vida de Paula, joven que murió de 16 puñaladas el 17 de mayo de 2023 en el piso que compartían en Torremolinos, Málaga, afirma que todo ocurrió durante una discusión y que ella en un momento dado se cayó y se clavó el cuchillo; una versión que ha desatado la indignación de los familiares al tener que escuchar cómo el presunto asesino, con antecedentes de violencia de género, trataba de argumentar que “intentaba protegerse” y actuó en legítima defensa cuando se produjo la herida mortal.

En su declaración en la primera jornada del juicio contra él, y ante el jurado popular, Marco R. ha reconocido ser el autor de su muerte, pero ha asegurado que la misma se produjo de forma accidental durante la discusión y tras un forcejeo entre ambos, descartando así su defensa la alevosía, premeditación y ensañamiento.

La declaración del presunto asesino de Paula en Torremolinos

Según la autopsia, Paula murió como consecuencia del shock hipovolémico que le causó la pérdida de sangre tras 16 puñaladas, dos de las cuales, –en la espalda y el costado derecho–, resultaron mortales. El acusado, al respecto, ha tratado de defender que no fue él quien causó la primera herida mortal, –ni la otra–, argumentando que la víctima, que tenía también heridas de arma blanca en manos, brazos y piernas, sufrió lo que sería un accidente en plena discusión. De hecho, yendo todavía más allá, ha declarado que él solo se defendió y que fue ella quien le agredió a él en un ataque de celos, asegurando que nunca tuvo el cuchillo en sus manos.

Con aparente tranquilidad, ha relatado que sujetó fuertemente por el cuello a Paula y que intentaba quitarle el arma blanca, asegurando que en esos instantes ambos llegaron a caer al suelo y ella se la clavó, momento en que, según ha afirmado, se hizo una de las dos heridas mortales, habiéndose producido la otra cuando le sujetaba la mano para evitar que lo agrediera.

Mientras los familiares, sentados en la sala, asistían entre el dolor, la rabia, la indignación y el estupor a un relato completamente inverosímil e hiriente para la acusación, Marco R. defendía así lo que para la Fiscalía es un crimen perpetrado indubitadamente con premeditación y alevosía.

La Fiscalía subraya que no hay dudas en que Marco R. “fue a matar” a Paula

Para el Ministerio Público no hay dudas en que “Marco fue a matar a su pareja”. De hecho, haciendo hincapié en esa premeditación y alevosía destaca varias claves. Entre ellas, que tendiese una trampa a la víctima, con la que tuvo un hijo en común y que había decidido romper con él, al decirle que no se encontraba en el domicilio, cuando realmente sí era así. De ese modo, forzó el encuentro. Pero no solo eso, porque la Fiscalía ve también un indicio en que seis días antes de la muerte de Paula el acusado hubiese robado, precisamente, el cuchillo de cocina con el que la mató, según apostillan.

A ello se suman además los antecedentes por violencia de género del acusado, a quien se ha descrito como un celoso compulsivo y posesivo que sometía a la víctima a su control. Entre otros, no dejaba que se maquillase, que tuviera teléfono propio o que saliese sola. Tampoco ir al ginecólogo cuando estaba en pleno embarazo.

Ejemplo de todo ello es también, y como ha señalado la Fiscalía, según refiere el diario ElMundo, el episodio que protagonizó en un bar donde trabajan ambos y donde llegó a echar la puerta del baño abajo porque pensaba que la joven estaba dentro con otra persona. Como consecuencia, fue despedido.

Según el Ministerio Público, la víctima llevaba “años de maltrato” y su muerte fue “el culmen”, recordando al mismo tiempo que Marco R., además de todo lo anteriormente citado, está de hecho acusado del crimen de otra de sus parejas.

El asesinato de Sibora Gagani: Marco R. también está acusado de su muerte

Entra la retahíla de antecedentes y todo lo expuesto en su contra, la Fiscalía también ha recordado en el arranque del juicio contra él que está también acusado del asesinato de Sibora Gagani, una joven de origen italiano y albanés cuyo cadáver fue localizado, después de nueve años desaparecida, emparedado en el domicilio en el que había residido con Marco R.

Por todo ello, la acusación le encuentra culpable del crimen de Paula y descarta tajantemente el relato que el acusado ha intentado defender.

Un vecino llamó a la puerta y el acusado dijo que todo estaba bien

Más allá, en la exposición de los hechos también se ha detallado que un vecino se dirigió hasta la puerta del piso en el que se produjo el crimen que acabó con la vida de Paula y llamó tras escuchar gritos de auxilio. Sin embargo, Marco no solo no abrió, sino que dijo que todo estaba bien, limitando todo a una discusión de pareja.

Al respecto, el acusado ha intentado defender que estaba nervioso y que, tras eso, se quitó la ropa manchada de sangre y se fue a la playa, algo en lo que también ha incidido el Ministerio Público para subrayar que ni siquiera hizo por socorrer a la víctima ni avisar a las autoridades ni a nadie.