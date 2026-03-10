Duelo en Benimàmet por el fallecimiento de un menor de cinco años, de la falla Campamento-La Yesa

Numerosas comisiones falleras han mostrado su apoyo a la familia y a la falla de Benimàmet

La comisión fallera 'Campamento-La Yesa', en el barrio valenciano de Benimàmet, ha decidido suspender temporalmente su actividad y cerrar su casal durante dos días tras el fallecimiento de uno de los integrantes de su comisión infantil.

Según ha informado 'Levante', la comisión fallera 'Campamento-La Yesa' ha comunicado la decisión a través de sus redes sociales, donde ha explicado que el cierre se mantendrá hasta el 11 de marzo como muestra de duelo por la muerte del menor, de cinco años.

El fallecimiento del niño se ha producido en los últimos días, en un suceso que ha causado una gran conmoción entre los miembros de la comisión y en el entorno fallero del barrio. Ante la noticia, la falla ha optado por paralizar temporalmente su actividad en señal de duelo.

Muestras de apoyo de otras comisiones falleras

Tras conocerse la noticia, numerosas comisiones falleras y entidades del entorno han expresado mensajes de apoyo y condolencias a la familia del niño y a los miembros de la falla.

Entre ellas se encuentran las comisiones de Plaça de Luis Cano, Evaristo Bas-Cullera, Benimodo-Ingeniero Dicenta o Plaça de la Tenda, todas ellas también del barrio de Benimàmet.

La falla Campamento-La Yesa cuenta con más de 250 falleros, de los que alrededor de 50 forman parte de la comisión infantil, una de las secciones más activas dentro de la entidad.