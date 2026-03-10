La UCO ha decidido tomarles declaración en calidad de investigados por la desaparición de la mujer en mayo de 2017

Dos hermanos declaran ante la UCO por la desaparición de Francisca Cadenas en 2017 en Hornachos, Badajoz

Los dos hermanos investigados por la desaparición de su vecina Francisca Cadenas, en mayo de 2017 en Hornachos (Badajoz), están sorprendidos por la decisión de la Unidad Central Operativa (UCO) de Guardia Civil de tomarles declaración en calidad de investigados.

Así lo ha comentado esta martes su abogado, José Duarte, en Badajoz antes de un juicio en la Audiencia de Badajoz al ser preguntado por la declaración que prestó uno de sus defendidos en la tarde-noche de ayer durante más de seis horas, que se reanudará esta tarde, tras la que se iniciará la del otro hermano.

Duarte ha dicho que ambos "están sorprendidos" por haber pasado a ser investigados, sobre todo porque al estar declarado secreto el proceso no se saben los motivos, cuestión por la que ha expresado su malestar, "aunque siempre desde la colaboración respecto a todo lo que se quiso preguntar".

"Se sienten señalados" y están "sufriendo mucho"

También ha dicho que los dos hermanos "se sienten señalados" y "sufriendo mucho" tras centrarse inicialmente la investigación en otras personas y ahora levantándose "cierta desconfianza" hacia ellos en los vecinos del pueblo. Ha indicado que la relación de los dos hombres con Francisca Cadenas "era de vecindad", que conocía más a la madre de ambos.

Para el abogado, el tiempo empleado por la UCO "siempre es loable", pero cree que después de estas declaraciones los investigadores "deberían emplear su precioso tiempo en otro tipo de personas e investigaciones".

Ha insistido en que desconoce "qué hay contra ellos" porque si hubiera habido algún indicio, habrían pasado a disposición judicial, algo que no ocurrió, ya que tras prestar declaración se fueron a su casa. "Ellos siempre han dicho, desde el principio, que no tuvieron ninguna participación", ha comentado, y añade que ya se registro su casa poco después de la desaparición.