09 MAR 2026

La Policía Local de Xátiva, en Valencia, ha encontrado el cadáver de un hombre de 67 años. El fallecido llevaba varios días muertos en su vivienda, situada en la calle Caldareria, donde residía solo.

Los agentes que encontraron al fallecido sin vida en su casa recibieron una alerta de que hacía varios días que no se tenía noticias del hombre, por lo que varios efectivos se personaron en la vivienda para ver si estaba allí dentro. Tras llamar varias veces a la puerta y no obtener respuestas, los agentes entraron al domicilio, según recoge el medio 'El Levante'.

Fue el único vecino que reside en ese edificio, un piso más arriba que el fallecido, que les confesó que llevaba entre cuatro o cinco días sin ver al hombre, por lo que, preocupado por si le había pasado algo, le tocó la puerta numerosas puertas, pero no le abrió y nadie contestó. Este mismo hombre sabía que su vecino guardaba unas llaves escondidas para utilizar en caso de emergencia.

El cuerpo estaba en estado de descomposición

Los agentes primero llamaron a la puerta, luego gritaron su nombre hasta en varias ocasiones y, al no obtener respuesta, decidieron coger las llaves y abrir la puerta de la casa para acceder al domicilio. Entonces, al entrar al salón, encontraron al fallecido tumbado en el sofá. Su piel tenía un visible tono morado y todo el ambiente estaba inundado por un olor a descomposición, con lo que, a simple vista, los agentes determinaron que el hombre había fallecido.

Al descubrir esa escena, decidieron llamar a los servicios de emergencia y a varios agentes de la Policía Nacional para que realizasen las pruebas necesarias para determinar las causas de la muerte. Un médico de guardia del centro de salud de la zona acudió a la vivienda y examinó el cadáver, comprobando que realmente estaba muerto.

Determinó que llevaba varios días muerto porque su cuerpo ya había entrado en estado de descomposición. Los agentes han descartado que su muerte fuese algún tipo de agresión o asesinato, ya que el cuerpo no presentaba signos de violencia. El cuerpo ha sido trasladado hasta el Instituto Anatómico Forense de Valencia para proceder a realizarle la autopsia y confirmar cuál ha sido la causa de la muerte.