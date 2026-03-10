Compartir







OviedoComienza en la capital de Asturias el juicio a los padres de la llamada ‘casa de los horrores de Oviedo’, acusados de encerrar a sus tres hijos menores de edad en un chalé durante cuatro años. El matrimonio se enfrenta a penas de 25 años y cuatro meses de cárcel por violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y detención ilegal.

Los menores, dos gemelos de ocho años y otro niño de 10, fueron encontrados en condiciones insalubres. Dormían en cunas de bebé rodeados de excrementos, sin poder salir de casa, y entre todo un alijo de medicamentos. Al parecer, un miedo infundado a un hipotético contagio tras el estallido del coronavirus, –según el relato de la Fiscalía–, hizo que los progenitores les mantuviesen encerrados entre diciembre de 2021 y abril de 2025, cuando el matrimonio fue detenido tras una denuncia vecinal.

El juicio contra los padres de la ‘casa de los horrores’ de Oviedo, a puerta cerrada

Los padres de los menores, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, se enfrentan ahora a un juicio que se celebra a puerta cerrada a petición de la Fiscalía y "dada la gravedad de los hechos enjuiciados" y los perjuicios "del todo desfavorables que pueden derivarse para las víctimas, todos ellos menores de edad".

Detenidos exactamente el 28 de abril del pasado año, ambos están acusados de encerrar a los menores en el interior de la vivienda y aislarlos de forma absoluta del mundo, “negándoles el contacto con otras personas, tanto físicamente como por cualquier medio de comunicación", de modo que les privó de sus necesidades educativas, sanitarias, emocionales y sociales.

Los niños, de hecho, nunca fueron escolarizados en España, por lo que los gemelos no sabían leer ni escribir, y no tuvieron un seguimiento sanitario de su salud. Fue gracias a una vecina como se destapó el caso y, gracias a ese aviso, la policía pudo iniciar una vigilancia durante 15 días sobre la llamada ‘casa de los horrores’ para comprobar la situación. Los menores no salían a la calle jamás, ni siquiera al patio de la casa. De hecho, tras ser liberados se mostraban sorprendidos al tener contacto, por fin, con el exterior.